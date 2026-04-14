Флик и Симеоне похожи друг на друга больше, чем мы думаем. Секрет их успеха — в одном редком таланте

В «Барселоне» сейчас схожая история. Сколько сомнений раньше высказывалось в адрес стиля Ханси Флика! Говорили, что его подход слишком авантюрен, что с ним нельзя рассчитывать на успех на длинной дистанции. Пока ответы даются на наших глазах — «Барселона» летит ко второму подряд чемпионству в Ла лиге. Да, вопросы по игре в плей-офф остаются: там все решают нюансы и отдельные эпизоды. Возможно, для Лиги чемпионов романтичный подход Флика и впрямь чересчур рискован, но у немецкого специалиста есть главное — безграничная вера и руководства, и футболистов в его идею.