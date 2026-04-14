Флик и Симеоне похожи друг на друга больше, чем мы думаем. Секрет их успеха — в одном редком таланте

Сложно найти команды, стилистически более далекие друг от друга, чем «Атлетико» и «Барселона». Временами кажется, что они соревнуются в разных видах спорта: первые добавляют к футболу элементы регби, вторые — художественной гимнастики. Однако есть черта, которая делает эти команды едва ли не побратимами (и нет, это не общая неприязнь к «Реалу»). Это железная, порой граничащая с фанатизмом вера в идею главного тренера.
Диего Симеоне не мог победить на «Камп Ноу» 15 лет. Отразилось ли это на уверенности футболистов «Атлетико» в первом матче ¼ финала? Ничуть. Прежде на поле столицы Каталонии всякий раз разыгрывался один и тот же сценарий: глухая оборона, осторожность, перераставшая в пассивность, а иногда и в откровенную трусость. Но все эти годы игроки в красно-белой форме не сомневались: видение их тренера — единственно верное, даже если оно не приносило результата на протяжении полутора десятилетий.
Случай Симеоне уникален для современного футбола: он 15-й сезон возглавляет одну команду и, кажется, не собирается останавливаться. Причины такого долголетия можно перечислять долго: умение развивать футболистов, тактическая гибкость, прагматизм. Но главная опора Чоло — харизма. А точнее — безграничная вера в себя и собственный путь. Именно этим он заразил уже несколько поколений игроков «Атлетико», которые, по выражению Година, Турана и других, «готовы за него умереть».
«Я не знаю, как мы живем, но я всегда верю. Верю во все, что делаю, во все, что создаю, во все, что со мной происходит. Я живу так — с верой. Думаю, что это качество нам удалось передать “Атлетико”, — говорил Симеоне накануне ответного матча с “Барселоной” в Кубке Испании.
Чего у «Атлетико» никогда было не отнять, так это характера и веры в идеи тренера. Иначе и быть не может — слишком велик масштаб фигуры Симеоне не только для клуба, но и для всего испанского футбола. Если ты хоть как-то связан с «Атлетико», не верить в Диего невозможно.
В «Барселоне» сейчас схожая история. Сколько сомнений раньше высказывалось в адрес стиля Ханси Флика! Говорили, что его подход слишком авантюрен, что с ним нельзя рассчитывать на успех на длинной дистанции. Пока ответы даются на наших глазах — «Барселона» летит ко второму подряд чемпионству в Ла лиге. Да, вопросы по игре в плей-офф остаются: там все решают нюансы и отдельные эпизоды. Возможно, для Лиги чемпионов романтичный подход Флика и впрямь чересчур рискован, но у немецкого специалиста есть главное — безграничная вера и руководства, и футболистов в его идею.
Именно эта вера превратила «Барселону» в королеву камбэков. Ни в одной другой команде нет такой внутренней убежденности, что по ходу матча можно отыграть как минимум два мяча. Ни в одном другом гранде Жерар Мартин не эволюционировал бы в по-настоящему сильного защитника, а атака не оставалась бы смертоносной даже с Ферраном Торресом или возрастным Левандовски на острие. И да — никто внутри команды не подвергает сомнению необходимость бешеного прессинга и высокой линии обороны при любых обстоятельствах.
Объединяет «Атлетико» и «Барселону» также то, что тренерские идеи позволяют клубам добиваться превосходных результатов с учетом реальных возможностей их составов. У «матрасников» есть Альварес, но остальных трудно назвать звездами первой величины (Облак и Гризманн постепенно сдают позиции). Каталонцы в последние годы и вовсе выживают, наскребая финансы с помощью сомнительных экономических «рычагов». Латать дыры в составе помогает только «Ла Масия» и талант Флика с космической скоростью развивать молодых игроков.
Но главное — каркас, на котором все держится. У Симеоне и Флика он абсолютно разный, но это прочный скелет, на который можно крепить даже не самые тренированные мышцы — организм будет работать и работать успешно.
Другим тренерам стоило бы поучиться у Диего и Ханси именно умению вселять в коллектив такую веру. В современном футболе, где наставники сменяют друг друга один за другим, очень многое зависит от статистических выкладок, продуманных систем подготовки и восстановления, детального анализа соперника. Все это критически важно. Однако одним из столпов успеха остается и банальная вера. Это не метафизика, а вопрос ментальной подготовки. Только так можно творить чудеса — и отыгрываться с 0:2 в гостях.
Марк Бессонов