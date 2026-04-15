В «Реале» появился диктатор. Почему болельщики так не любят Мбаппе

Еще в «ПСЖ» Килиан получил репутацию токсичного и эгоистичного игрока. Он ссорился с партнерами, шантажировал руководство, а потом подал в суд на клуб. Переход в «Реал» не изменил француза. Мбаппе ведет себя все так же эгоистично. Килиан застолбил за собой место в стартовом составе — усадить его в запас не решался даже Анчелотти.
В итоге Мбаппе показал впечатляющую результативность — 44 гола во всех турнирах за первый сезон в Мадриде. Но подписание Килиана дестабилизировало «Реал» — Анчелотти не мог уместить на поле Мбаппе, Винисиуса и Родриго. Все кончилось поражением от «Арсенала» в четвертьфинале Лиги чемпионов и конфликтом тренера с лидерами раздевалки. По окончании сезона Карло покинул «Реал».
Проблемы с Мбаппе продолжились и после назначения Хаби Алонсо — баск вдохнул жизнь в команду, но спустя несколько месяцев потерял контроль над раздевалкой. Тогда одним из неформальных лидеров в команде стал Килиан.
Раздевалка разделилась на сторонников Хаби и Мбаппе. Конфликт достиг пика на финале Суперкубка Испании. После поражения от «Барселоны» Алонсо позвал игроков сделать коридор почета для соперников. Но Мбаппе жестко опротестовал решение тренера и увел половину состава в раздевалку. На следующий день Хаби уволили.
Килиан до сих пор утверждает, что защищал Алонсо до последнего — но болельщики не верят французу. Теперь в сети появляется все больше мемов про истинный характер Мбаппе. В них Килиана изображают как жестокого диктатора, который носит военный мундир и мстит тренерам и одноклубникам.
Так, по мнению болельщиков, Мбаппе отыгрался на Давиде Алабе за затрещину на тренировке — в видео Килиан грозно смотрит на австрийца и инициирует его уход из клуба. Но Килиан не ограничился местью Алабе. Фанаты шутят, что это Килиан сослал Эндрика в аренду, потому что испугался конкуренции с бразильцем. Также Мбаппе припоминают: только один из семи тренеров проработал с нападающим в одной команде дольше двух сезонов без увольнения — рекорд принадлежит Томасу Тухелю.
Еще одно подтверждение — поведение Килиана в сборной. В недавнем товарищеском матче с Колумбией Мбаппе приказал Райану Шерки забрать у Канте капитанскую повязку. Для Нголо матч с Колумбией был особенным — в тот день полузащитник праздновал день рождения. Но с диктатором скромный Канте не поспорил и отдал повязку.
Килиана называли высокомерным и эгоистичным еще со времен его игры в «ПСЖ». Лучший пример — конфликт Мбаппе с Неймаром. Все началось в 2022-м в матче с «Монпелье»: там Мбаппе не реализовал пенальти. Когда «ПСЖ» получил право на второй одиннадцатиметровый, Неймар не отдал мяч французу и забил сам — Килиан демонстративно не праздновал гол.
Конфликт перерос в потасовку на тренировке. Следующим летом «диктатор» попросил Нассера Аль-Хелаифи убрать Неймара из команды. По его мнению, бразилец организовал в клубе группировку латиноамериканцев, которые портили атмосферу в команде. Тогда Килиан победил — Неймара продали в «Аль-Хиляль» за 90 миллионов евро.
Проблема Мбаппе — не в реальном влиянии на трансферы команд, а в токсичном поведении, которое регулярно попадает на камеры. Мбаппе часто обижается на подколы от партнеров на тренировке и не уважает всех, кто ниже его по статусу. Например, когда Килиан грубо отобрал кубок Франции у помощника Луиса Энрике — Рафаэля Поля.
В том числе поэтому в глазах фанатов «Реала» Мбаппе пока далеко не легенда. В одном из видео болельщики сравнили Килиана с Криштиану Роналду. В нем португалец представлен, как настоящий император Мадрида.
Мбаппе нужно забить еще 367 мячей во всех турнирах за «Реал», чтобы сравняться по этому показателю с Роналду. Но даже голевые подвиги не сделают Килиана иконой, если он продолжит так же эгоистично и высокомерно относиться ко всем вокруг.
Автор: Алексей Прохоров