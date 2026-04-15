В «Реале» появился диктатор. Почему болельщики так не любят Мбаппе

Так, по мнению болельщиков, Мбаппе отыгрался на Давиде Алабе за затрещину на тренировке — в видео Килиан грозно смотрит на австрийца и инициирует его уход из клуба. Но Килиан не ограничился местью Алабе. Фанаты шутят, что это Килиан сослал Эндрика в аренду, потому что испугался конкуренции с бразильцем. Также Мбаппе припоминают: только один из семи тренеров проработал с нападающим в одной команде дольше двух сезонов без увольнения — рекорд принадлежит Томасу Тухелю.