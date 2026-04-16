Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
19:45
Сельта
:
Фрайбург
Футбол. Лига конференций
19:45
АЗ
:
Шахтер
Футбол. Лига Европы
22:00
Бетис
:
Брага
Футбол. Лига Европы
22:00
Ноттингем Форест
:
Порту
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
4
:
Реал
3
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
0
:
Спортинг
0
«Арсенал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов

«Арсенал» сыграл вничью с «Спортингом» в матче ЛЧ и вышел в полуфинал.

Источник: Reuters

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Английский «Арсенал» сыграл вничью с португальским «Спортингом» в ответном четвертьфинальном матче футбольной Лиги чемпионов и вышел в следующий раунд.

Встреча прошла в Лондоне и завершилась со счетом 0:0. Обе команды нанесли по одному удару в створ ворот.

В первой игре «Арсенал» одержал гостевую победу со счетом 1:0 и по сумме двух встреч вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с испанским «Атлетико».

«Арсенал» впервые вышел в полуфинал Лиги чемпионов в двух сезонах подряд. В прошлом году команда в ½ финала по сумме двух встреч уступила будущему победителю турнира — французскому «Пари Сен-Жермен».

Арсенал
0:0
Первый тайм: 0:0
Спортинг
Футбол, Лига чемпионов, 1/4 финала
15.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Эмирейтс
Главные тренеры
Микель Артета
Руй Боржеш
Составы команд
Арсенал
1
Давид Райя
3
Кристиан Москера
5
Пьеро Инкапье
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
36
Мартин Субименди
41
Деклан Райс
20
Нони Мадуэке
63′
56
Макс Доуман
11
Габриел Мартинелли
79′
9
Габриэл Жезус
10
Эберечи Эзе
79′
19
Леандро Троссар
14
Виктор Дьекереш
56′
29
Кай Хаверц
Спортинг
1
Руй Силва
20
Максимилиано Араухо
79′
97
Луис Хавьер Суарес
26
Усман Диоманде
25
Гонсалу Инасиу
42
Мортен Юльманн
72
Эдуарду Куарежма
85′
13
Георгиос Ваяннидис
10
Жени Катаму
71′
23
Даниэл Браганса
8
Педру Гонсалвеш
71′
7
Джовани Кенда
17
Франсишку Тринкан
85′
90
Рафаэл Нел
5
Хидэмаса Морита
77′
52
Жоао Симоес
Статистика
Арсенал
Спортинг
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
15
8
Удары в створ
1
1
Штанги, перекладины
1
1
Угловые
8
3
Фолы
7
11
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти