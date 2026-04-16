«Арсенал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Английский «Арсенал» сыграл вничью с португальским «Спортингом» в ответном четвертьфинальном матче футбольной Лиги чемпионов и вышел в следующий раунд.
Встреча прошла в Лондоне и завершилась со счетом 0:0. Обе команды нанесли по одному удару в створ ворот.
В первой игре «Арсенал» одержал гостевую победу со счетом 1:0 и по сумме двух встреч вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с испанским «Атлетико».
«Арсенал» впервые вышел в полуфинал Лиги чемпионов в двух сезонах подряд. В прошлом году команда в ½ финала по сумме двух встреч уступила будущему победителю турнира — французскому «Пари Сен-Жермен».
Футбол, Лига чемпионов, 1/4 финала
15.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Эмирейтс
Главные тренеры
Микель Артета
Руй Боржеш
Составы команд
Арсенал
1
Давид Райя
3
Кристиан Москера
5
Пьеро Инкапье
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
36
Мартин Субименди
41
Деклан Райс
20
Нони Мадуэке
63′
56
Макс Доуман
11
Габриел Мартинелли
79′
9
Габриэл Жезус
10
Эберечи Эзе
79′
19
Леандро Троссар
14
Виктор Дьекереш
56′
29
Кай Хаверц
Спортинг
1
Руй Силва
20
Максимилиано Араухо
79′
97
Луис Хавьер Суарес
26
Усман Диоманде
25
Гонсалу Инасиу
42
Мортен Юльманн
72
Эдуарду Куарежма
85′
13
Георгиос Ваяннидис
10
Жени Катаму
71′
23
Даниэл Браганса
8
Педру Гонсалвеш
71′
7
Джовани Кенда
17
Франсишку Тринкан
85′
90
Рафаэл Нел
5
Хидэмаса Морита
77′
52
Жоао Симоес
Статистика
Арсенал
Спортинг
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
15
8
Удары в створ
1
1
Штанги, перекладины
1
1
Угловые
8
3
Фолы
7
11
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти