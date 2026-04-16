Скромное счастье Артеты. «Арсенал» засушил «Спортинг» и вышел на «Атлетико»

Новые потери
У «Арсенала» сверхответственная неделя. Спроси, какой из двух матчей главный, — в лучшем случае услышишь что-то дежурное про то, как «канониры» идут от игры к игре. Это на бумаге до «ушастого» кубка всего четыре матча. По факту же, несмотря на более внушительную турнирную дистанцию, трофей за победу в АПЛ гораздо ближе. И пожалуй, для не видевших золота со времен Арсена Венгера болельщиков он более важен. Хотя, если вспомнить историю восхождения великого «Ливерпуля» Юргена Клоппа, то красные сначала взяли главный еврокубок, а уже год спустя выиграли национальный чемпионат. После тридцатилетней паузы!
Так что «Арсеналу», который находится в режиме ожидания чемпионства «всего» 22 года, есть на кого равняться. В общем, эпическая битва с «Манчестер Сити» будет в воскресенье, а в среду на «Эмирейтс» приехал выигравший здесь три года назад в плей-офф ЛЕ в серии пенальти «Спортинг». Единственная команда, которую лондонцы обыграли в четырех предыдущих матчах. Лиссабонцы, кстати, в этот раз смогли выставить почти оптимальный состав — без правого латераля Фраснеды, которого сменил профильный центральный защитник Эдуарду Куарежма, но с отбывшим дисквалификацию капитаном Юльманном в центре поля.
А вот у Микеля Артеты сложностей снова хватало. В списке травмированных к пропустившим первую часть противостояния со «львами» Сака, Мерино и Тимберу добавились Эдегор с Калафьори. Получается, не игравшие в Лиссабоне по медицинским причинам Инкапье и Эзе вернулись, чтобы компенсировать новые потери. А вот про игру хозяев по итогам первого тайма много не скажешь. Начали с агрессивного прессинга, обозначили давление, пиком которого стала испорченная плохим пасом Дьекереша интересная атака, пару раз пробили с дальней дистанции… Вот, собственно, и все. Ну, еще Гонсалу Инасиу не дал добраться до мяча перед воротами бывшему одноклубнику Дьекерешу.
Две штанги
Тем, кто наблюдал за игрой в Лондоне, оставалось завидовать белой завистью счастливчикам, следившим за голевой феерией в Мюнхене. «Бавария» с «Реалом» за 45 минут забили пять раз. «Арсенал», в свою очередь, вел 1:0 по… попаданиям в створ. Как говорится, почувствуйте разницу. Причем удар получился исключительно для статистики и даже не отложился в памяти, тогда как «Спортинг» без попаданий по воротам в плане остроты смотрелся интереснее. Сначала Юльманн перехватил авантюрный пас Салиба, и Тринкау не попал в дальний угол. Потом Педру Гонсалвеш упустил возможность наказать Райю за ужасную передачу. Наконец, перед уходом на перерыв Араухо перевел мяч Катамо, и «канониров» спасла штанга.
Продолжение в исполнении обязанных играть на победу лиссабонцев последовало сразу после перерыва, когда Араухо легко обыграл Москеру, но мяч чуть-чуть свалился с ноги и немного разминулся с воротами. Очевидно, что Артете не нравилось ни это, ни беззубая атака. Чуть неточные дальние удары хозяев работали на статистику, но не приносили реальной остроты. Так что замена провалившегося Дьекереша уже на 55-й минуте показательна. В свою очередь 16-летнему Доуману пришлось войти в игру раньше запланированного — вместо повредившего колено в жестком стыке Мадуэке. Он, кстати, перед своей травмой оживил трибуны прорывом в штрафную, но попал в сетку с внешней стороны.
Только и Максу, и герою первого матча Хаверца было непросто проявить себя в игре, которая большую часть времени напоминала перетягивание каната. «Арсенал» за счет перестановок добился главного — в концовке свел угрозы своим воротам к нулю за счет контроля мяча и собственного давления. Да и «Спортинг» мало напоминал команду, которой оставалось победить или умереть. Это, впрочем, заслуга «канониров» — больших мастеров перекрывать сопернику кислород.
А знаменитые лондонские угловые едва не сделали результат, но удар Троссара головой пришелся в штангу. Хотя и нулевой ничьей хозяева полностью довольны. Они в полуфинале, но что будет там против «Атлетико»? И, что даже актуальнее, в воскресенье против «Ман Сити»? Продолжаем следить за походом «Арсенала» за двумя трофеями, хотя временами это весьма специфическое зрелище. Для ценителей вроде Артеты, с лица которого после финального свистка не сходила улыбка.
Автор: Андрей Кузичев
Микель Артета
Руй Боржеш
1
Давид Райя
3
Кристиан Москера
5
Пьеро Инкапье
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
36
Мартин Субименди
41
Деклан Райс
20
Нони Мадуэке
63′
56
Макс Доуман
11
Габриел Мартинелли
79′
9
Габриэл Жезус
10
Эберечи Эзе
79′
19
Леандро Троссар
14
Виктор Дьекереш
56′
29
Кай Хаверц
1
Руй Силва
20
Максимилиано Араухо
79′
97
Луис Хавьер Суарес
26
Усман Диоманде
25
Гонсалу Инасиу
42
Мортен Юльманн
72
Эдуарду Куарежма
85′
13
Георгиос Ваяннидис
10
Жени Катаму
71′
23
Даниэл Браганса
8
Педру Гонсалвеш
71′
7
Джовани Кенда
17
Франсишку Тринкан
85′
90
Рафаэл Нел
5
Хидэмаса Морита
77′
52
Жоао Симоес
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти