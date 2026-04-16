Сражение двух автобусов и встреча самых прогрессивных грандов Европы. Интриги полуфиналов Лиги чемпионов

Интересно, что «Арсенал» и «Атлетико» друг с другом почти не встречались — сыграли всего три раза. В Лиге чемпионов команды впервые пересеклись в этом розыгрыше — на групповом этапе. «Арсенал» оказался сильнее и разгромил «Атлетико» со счетом 4:0, забив четыре очень быстрых гола. Показалось, что замены Диего Симеоне все сломали — после первого пропущенного мяча тренер выпустил трех игроков, и «Атлетико» тут же пропустил еще три. Еще два очных матча состоялись в далеком 2018 году: тогда «матрасники» выбили лондонцев из полуфинала Лиги Европы, выиграв 2:1 по сумме двух матчей. Как все сложится в этот раз, загадывать сложно — как будто возможен и вариант с неожиданным разгромом, и с осторожной шахматной партией двух тренеров.