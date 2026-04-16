Погребняк: «Бавария» играет по системе сборной Бразилии

В первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов «Бавария» одержала гостевую победу над «Реалом» со счётом 2:1. Ответная встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу мюнхенцев.
«Матч выдался космическим. “Бавария” играет по системе сборной Бразилии. Она забивает, сколько хочет. А соперник забивает, сколько может. “Реал” трижды вёл в счёте, но я не сомневался в проходе “Баварии”. Так и произошло.
Мюнхенцы могут сказать спасибо Камавинга, который ускорил выход «Баварии» в полуфинал. Благодаря ему матч не ушёл в дополнительное время", — сказал Погребняк Metaratings.ru.
В полуфинале «Бавария» встретится с «ПСЖ». Матчи пройдут 28 апреля и 6 мая, начало — в 22:00 по московскому времени.
Венсан Компани
Альваро Арбелоа
Александр Павлович
(Йозуа Киммих)
6′
Гарри Кейн
(Дайот Упамекано)
38′
Луис Диас
(Джамал Мусиала)
89′
Майкл Олисе
(Гарри Кейн)
90+4′
Арда Гюлер
1′
Арда Гюлер
29′
Килиан Мбаппе
(Винисиус Жуниор)
42′
1
Мануэль Нойер
27
Конрад Лаймер
17
Майкл Олисе
14
Луис Диас
9
Гарри Кейн
2
Дайот Упамекано
4
Джонатан Та
6
Йозуа Киммих
45
Александр Павлович
44
Йосип Станишич
29′
46′
19
Альфонсо Дэйвис
7
Серж Гнабри
61′
10
Джамал Мусиала
13
Андрей Лунин
23
Ферлан Менди
15
Арда Гюлер
90+5′
90+5′
3
Эдер Милитау
40′
22
Антонио Рюдигер
70′
5
Джуд Беллингем
8
Федерико Вальверде
10
Килиан Мбаппе
7
Винисиус Жуниор
12
Трент Александр-Арнолд
90′
30
Франко Мастантуоно
21
Браим Диас
61′
6
Эдуардо Камавинга
78′
86′
45
Тиаго Питарч
90′
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
