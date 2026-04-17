Кейн: «Реал» зол из-за удаления? Многое за эти годы складывалось в их пользу. Приятно, что сейчас сложилось в нашу

На 86-й минуте Камавинга, уже имеющий желтую карточку, сфолил на Кейне, а после свистка взял мяч в руки, не дав мюнхенцам быстро разыграть штрафной, из-за чего получил вторую желтую и был удален с поля. В результате «Бавария» в большинстве забила два гола и вышла в полуфинал ЛЧ.
— «Реал» очень зол из-за удаления? Не сомневаюсь. Но многие вещи за эти годы складывались в их пользу.
Да, этой желтой можно было избежать. Очень похоже на ту желтую, из-за которой я в прошлом году пропустил матч с «Лейпцигом» в конце сезона.
Но игроку нельзя брать мяч в руки и убегать с ним, особенно когда у тебя уже есть желтая, это большой риск. И судья принял такое решение. Приятно, когда что-то складывается в вашу пользу, — сказал Кейн в послематчевом интервью.
Венсан Компани
Альваро Арбелоа
Александр Павлович
(Йозуа Киммих)
6′
Гарри Кейн
(Дайот Упамекано)
38′
Луис Диас
(Джамал Мусиала)
89′
Майкл Олисе
(Гарри Кейн)
90+4′
Арда Гюлер
1′
Арда Гюлер
29′
Килиан Мбаппе
(Винисиус Жуниор)
42′
1
Мануэль Нойер
27
Конрад Лаймер
17
Майкл Олисе
14
Луис Диас
9
Гарри Кейн
2
Дайот Упамекано
4
Джонатан Та
6
Йозуа Киммих
45
Александр Павлович
44
Йосип Станишич
29′
46′
19
Альфонсо Дэйвис
7
Серж Гнабри
61′
10
Джамал Мусиала
13
Андрей Лунин
23
Ферлан Менди
15
Арда Гюлер
90+5′
90+5′
3
Эдер Милитау
40′
22
Антонио Рюдигер
70′
5
Джуд Беллингем
8
Федерико Вальверде
10
Килиан Мбаппе
7
Винисиус Жуниор
12
Трент Александр-Арнолд
90′
30
Франко Мастантуоно
21
Браим Диас
61′
6
Эдуардо Камавинга
78′
86′
45
Тиаго Питарч
90′
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
