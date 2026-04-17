Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
15:00
Енисей
:
Челябинск
П1
2.15
X
3.35
П2
3.49
Футбол. Первая лига
18:00
Торпедо
:
КАМАЗ
П1
1.89
X
3.33
П2
4.60
Футбол. Италия
19:30
Сассуоло
:
Комо
П1
6.20
X
4.66
П2
1.53
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ростов
:
Сочи
П1
1.42
X
4.99
П2
8.50
Футбол. Германия
21:30
Санкт-Паули
:
Кельн
П1
2.94
X
3.35
П2
2.52
Футбол. Италия
21:45
Интер
:
Кальяри
П1
1.26
X
6.79
П2
12.50
Футбол. Франция
21:45
Ланс
:
Тулуза
П1
1.50
X
4.78
П2
6.40

Кейн: «Реал» зол из-за удаления? Многое за эти годы складывалось в их пользу. Приятно, что сейчас сложилось в нашу

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн после победы над «Реалом» (4:3) в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов прокомментировал удаление полузащитника сливочных Эдуардо Камавинги.

На 86-й минуте Камавинга, уже имеющий желтую карточку, сфолил на Кейне, а после свистка взял мяч в руки, не дав мюнхенцам быстро разыграть штрафной, из-за чего получил вторую желтую и был удален с поля. В результате «Бавария» в большинстве забила два гола и вышла в полуфинал ЛЧ.

— «Реал» очень зол из-за удаления? Не сомневаюсь. Но многие вещи за эти годы складывались в их пользу.

Да, этой желтой можно было избежать. Очень похоже на ту желтую, из-за которой я в прошлом году пропустил матч с «Лейпцигом» в конце сезона.

Но игроку нельзя брать мяч в руки и убегать с ним, особенно когда у тебя уже есть желтая, это большой риск. И судья принял такое решение. Приятно, когда что-то складывается в вашу пользу, — сказал Кейн в послематчевом интервью.

Бавария
4:3
Первый тайм: 2:3
Реал
Футбол, Лига чемпионов, 1/4 финала
15.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Алльянц Арена
Главные тренеры
Венсан Компани
Альваро Арбелоа
Голы
Бавария
Александр Павлович
(Йозуа Киммих)
6′
Гарри Кейн
(Дайот Упамекано)
38′
Луис Диас
(Джамал Мусиала)
89′
Майкл Олисе
(Гарри Кейн)
90+4′
Реал
Арда Гюлер
1′
Арда Гюлер
29′
Килиан Мбаппе
(Винисиус Жуниор)
42′
Составы команд
Бавария
1
Мануэль Нойер
27
Конрад Лаймер
17
Майкл Олисе
14
Луис Диас
9
Гарри Кейн
2
Дайот Упамекано
4
Джонатан Та
6
Йозуа Киммих
45
Александр Павлович
44
Йосип Станишич
29′
46′
19
Альфонсо Дэйвис
7
Серж Гнабри
61′
10
Джамал Мусиала
Реал
13
Андрей Лунин
23
Ферлан Менди
15
Арда Гюлер
90+5′
90+5′
3
Эдер Милитау
40′
22
Антонио Рюдигер
70′
5
Джуд Беллингем
8
Федерико Вальверде
10
Килиан Мбаппе
7
Винисиус Жуниор
12
Трент Александр-Арнолд
90′
30
Франко Мастантуоно
21
Браим Диас
61′
6
Эдуардо Камавинга
78′
86′
45
Тиаго Питарч
90′
Статистика
Бавария
Реал
Желтые карточки
1
7
Удары (всего)
21
11
Удары в створ
8
5
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
9
2
Фолы
10
12
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти