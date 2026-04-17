Стали известны все полуфиналисты Лиги Европы

В пятницу прошли ответные матчи четвертьфинала Лиги Европы, второго по значимости еврокубкового турнира.
В ¼ финала «Фрайбург» обыграл «Сельту» с общим счетом 6:1, «Брага» прошла «Бетис» (5:3), «Астон Вилла» разгромила «Болонью» (7:1), а «Ноттингем Форест» выбил «Порту» (2:1).
Все пары полуфинала Лиги Европы:
- «Брага» — «Фрайбург».
- «Ноттингем Форест» — «Астон Вилла».
В прошлом сезоне Лигу Европы выиграл «Тоттенхэм», победивший в финале «Манчестер Юнайтед» (1:0).
В нынешнем сезоне финал турнира пройдет на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле.