Футбол. Лига Европы
завершен
Бетис
2
:
Брага
4
Футбол. Лига Европы
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Порту
0
Футбол. Лига Европы
завершен
Астон Вилла
4
:
Болонья
0
Футбол. Лига конференций
завершен
Фиорентина
2
:
Кристал Пэлас
1
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК
3
:
Райо Вальекано
1
Футбол. Лига конференций
завершен
Страсбур
4
:
Майнц
0
Футбол. Лига Европы
завершен
Сельта
1
:
Фрайбург
3
Футбол. Лига конференций
завершен
АЗ
2
:
Шахтер
2
Стали известны все полуфиналисты Лиги Европы

В полуфинале сыграют «Фрайбург», «Астон Вилла», «Ноттингем Форест» и «Брага».

В пятницу прошли ответные матчи четвертьфинала Лиги Европы, второго по значимости еврокубкового турнира.

В ¼ финала «Фрайбург» обыграл «Сельту» с общим счетом 6:1, «Брага» прошла «Бетис» (5:3), «Астон Вилла» разгромила «Болонью» (7:1), а «Ноттингем Форест» выбил «Порту» (2:1).

Все пары полуфинала Лиги Европы:

  • «Брага» — «Фрайбург».
  • «Ноттингем Форест» — «Астон Вилла».

В прошлом сезоне Лигу Европы выиграл «Тоттенхэм», победивший в финале «Манчестер Юнайтед» (1:0).

В нынешнем сезоне финал турнира пройдет на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле.