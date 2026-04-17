Матч-центр
Футбол. Лига Европы
завершен
Бетис
2
:
Брага
4
Футбол. Лига Европы
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Порту
0
Футбол. Лига Европы
завершен
Астон Вилла
4
:
Болонья
0
Футбол. Лига конференций
завершен
Фиорентина
2
:
Кристал Пэлас
1
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК
3
:
Райо Вальекано
1
Футбол. Лига конференций
завершен
Страсбур
4
:
Майнц
0
Футбол. Лига Европы
завершен
Сельта
1
:
Фрайбург
3
Футбол. Лига конференций
завершен
АЗ
2
:
Шахтер
2
Семин назвал главного фаворита Лиги чемпионов

Бывший главный тренер сборной России и «Локомотива» Юрий Семин назвал главного фаворита Лиги чемпионов. По мнению Семина, это «ПСЖ», вратарем которого, напомним, является российский голкипер Матвей Сафонов.

Источник: РИА "Новости"

«В феврале я говорил, что лучше всех физически будет выглядеть “ПСЖ”, потому что чемпионат Франции они обязательно выиграют, не прикладывая максимальных усилий. Энрике давал приблизительно одинаковое количество матчей всем своим 20 игрокам, они не имели такого напряжения, как команды АПЛ и Ла Лиги. Энрике это делал специально, чтобы команда была на самом высоком уровне именно к маю. Сегодня это видим. “Арсенал” силен, но это другой “Арсенал”. На мой взгляд, “ПСЖ” — главный фаворит Лиги чемпионов», — сказал Семин, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, что «ПСЖ» сыграет в полуфинале Лиги чемпионов с «Баварией». В другой полуфинальной паре за выход в финал сразятся «Арсенал» и «Атлетико».

