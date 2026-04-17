УЕФА начал разбирательство в отношении «Баварии» после матча с «Реалом» из-за поведения болельщиков

По данным источника, в концовке матча на «Альянц Арене» некоторые болельщики «Баварии» перелезли через ограждение и продвинулись к боковой линии. После того как хозяева забили победный гол в добавленное время, они во время празднования начали толкать нескольких фотографов, сидевших за рекламными щитами.
Игрок «Баварии» Джамал Мусиала, в свою очередь, прыгнул в толпу зрителей, тем самым зажав нескольких журналистов. По данным полиции, в результате инцидента пострадали как минимум две женщины и двое мужчин.
По сумме двух матчей «Бавария» победила «Реал» со счетом 6:4 и вышла в полуфинал Лиги чемпионов. Соперником немецкой команды станет «ПСЖ».
Венсан Компани
Альваро Арбелоа
Александр Павлович
(Йозуа Киммих)
6′
Гарри Кейн
(Дайот Упамекано)
38′
Луис Диас
(Джамал Мусиала)
89′
Майкл Олисе
(Гарри Кейн)
90+4′
Арда Гюлер
1′
Арда Гюлер
29′
Килиан Мбаппе
(Винисиус Жуниор)
42′
1
Мануэль Нойер
27
Конрад Лаймер
17
Майкл Олисе
14
Луис Диас
9
Гарри Кейн
2
Дайот Упамекано
4
Джонатан Та
6
Йозуа Киммих
45
Александр Павлович
44
Йосип Станишич
29′
46′
19
Альфонсо Дэйвис
7
Серж Гнабри
61′
10
Джамал Мусиала
13
Андрей Лунин
23
Ферлан Менди
15
Арда Гюлер
90+5′
3
Эдер Милитау
40′
22
Антонио Рюдигер
70′
5
Джуд Беллингем
8
Федерико Вальверде
10
Килиан Мбаппе
7
Винисиус Жуниор
12
Трент Александр-Арнолд
90′
30
Франко Мастантуоно
21
Браим Диас
61′
6
Эдуардо Камавинга
78′
86′
45
Тиаго Питарч
90′
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
