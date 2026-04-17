Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
перерыв
Интер
0
:
Кальяри
0
Все коэффициенты
П1
1.48
X
3.50
П2
12.50
Футбол. Франция
перерыв
Ланс
0
:
Тулуза
2
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.80
П2
2.02
Футбол. Германия
2-й тайм
Санкт-Паули
0
:
Кельн
0
Все коэффициенты
П1
3.36
X
2.40
П2
3.35
Футбол. Первая лига
18.04
СКА-Хабаровск
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
3.49
X
3.02
П2
2.31
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
2
:
Комо
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
0
:
Сочи
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
2
:
КАМАЗ
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
3
:
Челябинск
0
П1
X
П2

УЕФА начал разбирательство в отношении «Баварии» после матча с «Реалом» из-за поведения болельщиков

УЕФА начал проверку в отношении «Баварии» после домашнего матча четвертьфинала Лиги чемпионов с «Реалом» (4:3). Как сообщает Sky Sport, поводом стали инциденты с участием фанатов.

Источник: Reuters

По данным источника, в концовке матча на «Альянц Арене» некоторые болельщики «Баварии» перелезли через ограждение и продвинулись к боковой линии. После того как хозяева забили победный гол в добавленное время, они во время празднования начали толкать нескольких фотографов, сидевших за рекламными щитами.

Игрок «Баварии» Джамал Мусиала, в свою очередь, прыгнул в толпу зрителей, тем самым зажав нескольких журналистов. По данным полиции, в результате инцидента пострадали как минимум две женщины и двое мужчин.

По сумме двух матчей «Бавария» победила «Реал» со счетом 6:4 и вышла в полуфинал Лиги чемпионов. Соперником немецкой команды станет «ПСЖ».

Бавария
4:3
Первый тайм: 2:3
Реал
Футбол, Лига чемпионов, 1/4 финала
15.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Алльянц Арена
Главные тренеры
Венсан Компани
Альваро Арбелоа
Голы
Бавария
Александр Павлович
(Йозуа Киммих)
6′
Гарри Кейн
(Дайот Упамекано)
38′
Луис Диас
(Джамал Мусиала)
89′
Майкл Олисе
(Гарри Кейн)
90+4′
Реал
Арда Гюлер
1′
Арда Гюлер
29′
Килиан Мбаппе
(Винисиус Жуниор)
42′
Составы команд
Бавария
1
Мануэль Нойер
27
Конрад Лаймер
17
Майкл Олисе
14
Луис Диас
9
Гарри Кейн
2
Дайот Упамекано
4
Джонатан Та
6
Йозуа Киммих
45
Александр Павлович
44
Йосип Станишич
29′
46′
19
Альфонсо Дэйвис
7
Серж Гнабри
61′
10
Джамал Мусиала
Реал
13
Андрей Лунин
23
Ферлан Менди
15
Арда Гюлер
90+5′
90+5′
3
Эдер Милитау
40′
22
Антонио Рюдигер
70′
5
Джуд Беллингем
8
Федерико Вальверде
10
Килиан Мбаппе
7
Винисиус Жуниор
12
Трент Александр-Арнолд
90′
30
Франко Мастантуоно
21
Браим Диас
61′
6
Эдуардо Камавинга
78′
86′
45
Тиаго Питарч
90′
Статистика
Бавария
Реал
Желтые карточки
1
7
Удары (всего)
21
11
Удары в створ
8
5
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
9
2
Фолы
10
12
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
