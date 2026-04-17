УЕФА начал разбирательство в отношении «Баварии» после матча с «Реалом» из-за поведения болельщиков

По данным источника, в концовке матча на «Альянц Арене» некоторые болельщики «Баварии» перелезли через ограждение и продвинулись к боковой линии. После того как хозяева забили победный гол в добавленное время, они во время празднования начали толкать нескольких фотографов, сидевших за рекламными щитами.