Закрыть Люку: поможет ли Сафонов попасть ПСЖ в финал Лиги чемпионов

На этой неделе ПСЖ проведет первый полуфинальный матч Лиги чемпионов против «Баварии». Для парижского клуба это очередная попытка подтвердить свой статус одного из лидеров европейского футбола, а для Матвея Сафонова, пожалуй, главный экзамен сезона. Россиянину предстоит не только помочь команде выйти в финал, но и окончательно закрепиться в статусе первого номера, выиграв конкуренцию у Люки Шевалье. От того, как Сафонов проявит себя в противостоянии с одним из самых мощных клубов Европы, может зависеть его будущее в ПСЖ.
Сафонов в Лиге чемпионов
Матвей Сафонов уже выигрывал Лигу чемпионов в прошлом году в составе ПСЖ, но в качестве резервиста Джанлуиджи Доннаруммы. В том розыгрыше 27-летний голкипер провел два матча в турнире на групповой стадии, но все остальные игры отыграл звездный итальянец. Однако в межсезонье он перешел в «Манчестер Сити», а парижский клуб приобрел у «Лилля» Люку Шевалье.
В первой половине нынешнего сезона именно 24-летний француз был основным вратарем ПСЖ, но с декабря у Сафонова начали появляться шансы. Сначала из-за травмы Шевалье россиянин провел два матча в чемпионате Франции, а затем принес своему клубу победу в Межконтинентальном кубке, отбив четыре пенальти в послематчевой серии (2:1) с бразильским «Фламенго». Правда, по итогам этого яркого матча Матвей не смог вытеснить Люку из основы, так как из-за перелома руки выбыл на один месяц.
Но к концу января стало ясно, что Шевалье не очень надежен. И, вернувшись после травмы, Сафонов снова начал выходить в основном составе. С тех пор он не отдает свое место на поле. Наш вратарь провел в основе последние 13 матчей в чемпионате Франции и практически помог ПСЖ завоевать очередное золото внутри страны.
За четыре игры до конца столичный клуб опережает своего главного преследователя «Ланс» на шесть очков. Интересно, что на момент появления Матвея в старте два лидера Лиги 1 шли почти вровень. В Лиге чемпионов Сафонов неизменно выходит на поле в течение всего нынешнего плей-офф, пройдя «Монако» (3:2; 2:2), лондонский «Челси» (5:2; 3:0) и «Ливерпуль» (2:0; 2:0). В последних двух матчах чемпионата Франции — дома с «Нантом» (3:0) и в гостях с «Анже» (3:0) — также россиянин обошелся без пропущенных голов.
Всего в этом сезоне в обоих турнирах Сафонов из 22 матчей 11 провел с нулем голов в свои ворота. У него больше сухих матчей, чем у Шевалье, притом что наш футболист сыграл меньше встреч, чем француз — у того 26 игр. Вдобавок Люка еще и пропустил больше: 28 мячей у него против 20 Матвея.
— Я всегда верил в Сафонова, — заявил «Известиям» нападающий Мозес Кобнан, партнер Матвея по «Краснодару» в позапрошлом сезоне. — Когда он играл в «Краснодаре», Матвей был замечательным человеком и вратарем, совершал замечательные сейвы. И тот факт, что он сейчас на позиции основного вратаря ПСЖ, говорит о многом. Я был уверен в нем.
«Бавария» — фаворит полуфинала
ПСЖ и «Бавария» в последние 15 лет примерно одинаково доминируют в своих странах. Впрочем, для последних это свойственно еще с начала 1970-х годов. Но с первой половины прошлого десятилетия в Бундеслиге просто тотальное доминирование мюнхенского клуба. С 2012 года он всего один раз уступил золото — в позапрошлом сезоне леверкузенскому «Байеру».
В остальном из 14 последних чемпионств 13 на счету «Баварии». 19 апреля она досрочно стала победителем и нынешнего розыгрыша, решив вопрос с трофеем за четыре тура до конца. И теперь может сосредоточиться на Лиге чемпионов.
ПСЖ регулярно выигрывать внутри страны стал после 2011 года, когда контрольный пакет акций клуба приобрел фонд Qatar Sports Investments.
С 2012 года ПСЖ всего два раза не забирал чемпионство во Франции. С большой долей вероятности в первой половине мая на счету команды будет очередное золото.
Интересно, что свою последнюю победу в Лиге чемпионов «Бавария» одержала в 2020 году, обыграв в финале именно парижский клуб, для которого прошлогодний триумф стал первым в его истории в этом турнире. Мюнхенскую команду уже второй сезон возглавляет Венсан Компани, в недавнем прошлом звездный защитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии, а ныне один из лучших молодых тренеров Европы.
Ранее он трудился в бельгийском «Андерлехте», но внимание топ-клубов континента обратил на себя после двух сезонов в английском «Бернли». В 2023 году Компани вывел его из Чемпионшипа в премьер-лигу, а затем удержал небогатый клуб в сильнейшем национальном первенстве планеты. После этого его позвала «Бавария», с которой 40-летний специалист выиграл два чемпионата Германии и вернул команду на вершину Бундеслиги после того, как ее оттуда сдвинул «Байер».
В «Баварии» осталось несколько футболистов, выигрывавших с ней Лигу чемпионов шесть лет назад, в том числе ее многолетний капитан Мануэль Нойер. Кроме того, уже третий сезон за немецкий клуб играет англичанин Гарри Кейн, один из сильнейших нападающих мира последних 10 лет.
Нынешней весной на стадии четвертьфинала мюнхенцы выбили из Лиги чемпионов одного из фаворитов турнира — «Реал» (2:1; 4:3). Для ПСЖ это будет один из сложнейших соперников.
— В этом полуфинале встретятся два фаворита. Думаю, победитель этой пары и выиграет турнир в целом. Даже обидно, что эти два соперника встречаются сейчас, а не в финале, но жребий распорядился так, — сказал «Известиям» бывший нападающий немецкого «Карлсруэ» Сергей Кирьяков. — Фаворитом я бы назвал «Баварию» — очень уж хорошо она смотрится в этом сезоне, досрочно выиграла чемпионат, прошла «Реал». Она при Компани напоминает лучшие свои образцы: хорошая оборона, отличные фланги и на острие атаки Кейн — один из сильнейших нападающих планеты. Не говоря уже про такую легенду среди вратарей, как Нойер. Эти два матча полуфинала будут отличным тестом для Сафонова. Таких соперников, как у него, еще не было. «Бавария» сильно выше уровнем нынешнего «Ливерпуля». Так что у Матвея будет много работы. Он молодец, что сейчас выигрывает конкуренцию у Шевалье, но, если не сможет помочь ПСЖ победить, к нему могут появиться вопросы как к первому номеру. Если же «Баварию» удастся пройти, то Сафонов однозначно войдет в историю клуба и сделает заявку на долгосрочную позицию основного голкипера одной из сильнейших команд Европы.
Первый матч обеих команд пройдет в Париже 28 апреля. Начало в 20:00 по московскому времени. Ответная игра состоится в Мюнхене 6 мая. В другой полуфинальной паре «Атлетико» сойдется с «Арсеналом». Финал пройдет 30 мая в Будапеште.
Алексей Фомин