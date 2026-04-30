«На таком уровне это неприемлемо». «Арсенал» в ярости из-за отмененного пенальти в ворота «Атлетико»

Как и ожидалось, первый матч полуфинала Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Атлетико» получился не очень результативным — 1:1. Оба мяча команды забили с пенальти. Правда, голов могло быть больше — но третий 11-метровый арбитр Данни Маккели сначала назначил, а потом отменил. Разгорелся скандал.
Что случилось?
Обсуждаемый эпизод произошел на 78-й минуте, когда Букайо Сака с фланга отдал передачу в штрафную на Эберечи Эзе. Англичанин даже не успел сориентироваться — спустя мгновение ему на ногу наступил защитник «Атлетико» Давид Ганцко.
Контакт был настолько очевидным, что нидерландский рефери немедленно указал на точку и показал словаку желтую карточку. Но вскоре в дело вмешался ВАР — Маккели отправился к монитору и после видеопросмотра отменил решение. Тренер мадридцев Диего Симеоне, который активно просил именно о таком сценарии, остался крайне доволен.
Разумеется, в социальных сетях тут же началась буря — появились тысячи комментариев об «ограблении» лондонцев. В «Арсенале», похоже, те же настроения. В послематчевом интервью форвард канониров Виктор Дьекереш был предельно конкретен.
«Я не понимаю, почему пенальти отменили. Это выглядит как полноценный контакт. Но это их решение», — заявил футболист.
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался откровенно.
«В раздевалке я пересмотрел эпизод и остался крайне разочарован. Это было против правил и изменило ход матча. Я очень расстроен. Там был явный контакт, и вы не можете отменить пенальти, если вам приходится пересматривать эпизод 13 раз. На таком уровне это совершенно неприемлемо», — отметил испанец.
«Мы должны с этим смириться»
По назначенным Маккели пенальти вопросов не меньше. Так, в конце первого тайма «Арсенал» заработал 11-метровый, поскольку Ганцко толкнул Дьекереша в спину. Швед сам реализовал попытку.
Решение арбитра поняли не все. Его бывший коллега Эдуардо Иттуральде Гонсалес обвинил Виктора в симуляции.
«Да, легкое касание было, но его недостаточно. Это даже близко не пенальти», — сообщил экс-судья AS.
Симеоне тоже не согласен.
«Для назначения пенальти это должен быть четкий фол. Контакт [Ганцко с Дьокерешем] в первом тайме мне показался минимальным, а это полуфинал Лиги чемпионов», — высказался аргентинец.
Второй пенальти — на 56-й минуте в пользу «Атлетико» — Маккели поставил за игру рукой Бена Уайта. Тот неудачно выставил «шлагбаум» прямо на пути удара Маркоса Льоренте. С точки забил Хулиан Альварес.
У этого назначения нашлось еще больше критиков, но в основном в Англии. Так, лучший бомбардир в истории АПЛ Алан Ширер назвал 11-метровый подарком для мадридцев.
«Извините, но я просто не понимаю, в чем тут дело. Это никогда не будет пенальти. Бен даже не прыгает, он просто стоит на месте и выставляет ногу, чтобы заблокировать удар. Когда ты так двигаешься, твои руки должны куда-то деваться. Мяч летит с такой скоростью с близкого расстояния, что времени на реакцию нет совсем. Именно для этого и существует ВАР — чтобы выявлять такие очевидные ошибки и видеть контекст движения, а не наказывать игрока за наличие конечностей. Называть это “неестественным” положением — это шутка. Для меня это шокирующее решение, которое сильно помешало “Арсеналу” в игре такого масштаба. “Атлетико” получил подарок, которого не заслужил», — подчеркнул Ширер.
Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер тоже высказался жестко.
«Лига чемпионов, безусловно, выдающийся турнир, но такие пенальти бросают тень на репутацию всего турнира. Его быть не должно», — сказал эксперт Sky Sports.
Зато у Артеты философская позиция.
«Они [судьи] постоянно так делают. Если за подобные действия назначают пенальти, значит, мы должны с этим смириться», — добавил тренер на пресс-конференции.
Ответная игра состоится 5 мая в Лондоне.
Автор: Артем Белинин
Диего Симеоне
Микель Артета
Хулиан Альварес
56′
Виктор Дьекереш
44′
13
Ян Облак
14
Маркос Льоренте
3
Маттео Руджери
22
Адемола Лукман
18
Марк Пубиль
17
Давид Ганцко
78′
6
Коке
7
Антуан Гризманн
20
Джулиано Симеоне
46′
24
Робен Ле Норман
5
Джонни Кардозо
88′
16
Науэль Молина
19
Хулиан Альварес
77′
10
Алекс Баэна
1
Давид Райя
5
Пьеро Инкапье
36
Мартин Субименди
41
Деклан Райс
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
4
Бен Уайт
86′
3
Кристиан Москера
8
Мартин Эдегор
57′
10
Эберечи Эзе
14
Виктор Дьекереш
68′
7
Букайо Сака
20
Нони Мадуэке
68′
9
Габриэл Жезус
11
Габриел Мартинелли
68′
19
Леандро Троссар
Главный судья
Данни Маккели
(Нидерланды)
