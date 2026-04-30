«На таком уровне это неприемлемо». «Арсенал» в ярости из-за отмененного пенальти в ворота «Атлетико»

«Извините, но я просто не понимаю, в чем тут дело. Это никогда не будет пенальти. Бен даже не прыгает, он просто стоит на месте и выставляет ногу, чтобы заблокировать удар. Когда ты так двигаешься, твои руки должны куда-то деваться. Мяч летит с такой скоростью с близкого расстояния, что времени на реакцию нет совсем. Именно для этого и существует ВАР — чтобы выявлять такие очевидные ошибки и видеть контекст движения, а не наказывать игрока за наличие конечностей. Называть это “неестественным” положением — это шутка. Для меня это шокирующее решение, которое сильно помешало “Арсеналу” в игре такого масштаба. “Атлетико” получил подарок, которого не заслужил», — подчеркнул Ширер.