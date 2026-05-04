«Бавария» не разрешила ПСЖ остановится в «счастливом» отеле перед ЛЧ

«Бавария» перед ответным матчем ½ финала Лиги чемпионов не разрешила французскому «Пари Сен-Жермен» остановиться в отеле, в котором клуб жил во время победного финала турнира в 2025 году, сообщает L'Equipe.
ПСЖ в 2025 году останавливался в отеле Infinity, расположенном на окраине Мюнхена, перед финалом Лиги чемпионов, где с разгромным счетом обыграл «Интер» (5:0). Именно в этом отеле с августа 2010 года останавливается местная «Бавария» перед своими домашними матчами.
«Это наш отель. И речи не идет о том, чтобы отдать его парижанам, и уж тем более о том, чтобы делить с ними несколько этажей. Это наш город, это наш домашний матч, так что договариваться не о чем», — приводит L'Equipe слова тренера «Баварии» Венсана Компани и спортивного директора клуба Кристофа Фройнда.
Ответный матч ½ финала Лиги чемпионов между «Баварией» и ПСЖ состоится 6 мая. Первая встреча закончилась с рекордным для полуфинала турнира количеством голов — 5:4 в пользу французского клуба.