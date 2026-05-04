Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
перерыв
Челси
0
:
Ноттингем Форест
2
Все коэффициенты
П1
7.64
X
4.90
П2
1.41
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Урал
0
:
Шинник
1
Все коэффициенты
П1
7.20
X
3.25
П2
1.78
Футбол. Италия
19:30
Кремонезе
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
3.08
X
3.25
П2
2.50
Футбол. Первая лига
19:30
Арсенал
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
2.91
X
3.13
П2
2.58
Футбол. Италия
21:45
Рома
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.32
П2
6.40
Футбол. Англия
22:00
Эвертон
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
6.70
X
4.90
П2
1.50
Футбол. Испания
22:00
Севилья
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
2.52
X
3.37
П2
2.95

«Бавария» не разрешила ПСЖ остановится в «счастливом» отеле перед ЛЧ

В отеле Infinity в Мюнхене ПСЖ останавливался во время финала Лиги чемпионов в 2025 году, когда разгромил «Интер» со счетом 5:0. В этом же отеле с 2010 года останавливается «Бавария» перед своими домашними матчами.

Источник: Getty Images

«Бавария» перед ответным матчем ½ финала Лиги чемпионов не разрешила французскому «Пари Сен-Жермен» остановиться в отеле, в котором клуб жил во время победного финала турнира в 2025 году, сообщает L'Equipe.

ПСЖ в 2025 году останавливался в отеле Infinity, расположенном на окраине Мюнхена, перед финалом Лиги чемпионов, где с разгромным счетом обыграл «Интер» (5:0). Именно в этом отеле с августа 2010 года останавливается местная «Бавария» перед своими домашними матчами.

«Это наш отель. И речи не идет о том, чтобы отдать его парижанам, и уж тем более о том, чтобы делить с ними несколько этажей. Это наш город, это наш домашний матч, так что договариваться не о чем», — приводит L'Equipe слова тренера «Баварии» Венсана Компани и спортивного директора клуба Кристофа Фройнда.

Ответный матч ½ финала Лиги чемпионов между «Баварией» и ПСЖ состоится 6 мая. Первая встреча закончилась с рекордным для полуфинала турнира количеством голов — 5:4 в пользу французского клуба.

Футбол. Лига чемпионов
06.05
Бавария
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
1.69
X
5.30
П2
4.03