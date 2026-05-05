Тимощук считает «Баварию» фаворитом на победу в Лиге чемпионов

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Германская «Бавария» должна выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне. Такое мнение ТАСС высказал победитель турнира в составе «Баварии» Анатолий Тимощук, который сейчас является помощником главного тренера петербургского «Зенита».
Ранее ТАСС сообщал, что «Бавария» в первом полуфинале Лиги чемпионов на выезде проиграла французскому ПСЖ со счетом 4:5. Ответная встреча пройдет 6 мая.
«Я ставлю на “Баварию”, болею за них. В последнем матче чемпионата сыграли 3:3. Что касается первого полуфинала с ПСЖ, то игра была очень хорошей, — сказал Тимощук. — Но я считаю, что команды такого уровня, как “Бавария” и ПСЖ, не могут так плохо играть в обороне и пропускать по четыре-пять мячей».