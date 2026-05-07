МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России Андрей Аршавин планирует посетить финал Лиги чемпионов в Будапеште. Об этом он рассказал ТАСС.
В финале 30 мая в Будапеште сыграют французский ПСЖ, за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов, и лондонский «Арсенал». Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год.
«Да, я планирую посетить финал Лиги чемпионов», — сказал Аршавин.
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста