Эмери — в шаге от пятой победы в ЛЕ. «Фрайбург», «Райо Вальекано» и «Кристал Пэлас» — впервые в еврофиналах

Шоу Макгинна
Во второй части английского противостояния Унаи Эмери поставил на опыт: средний возраст стартового состава «Астон Виллы» (29 лет и 329 дней) оказался самым старым в истории Лиги Европы, а единственным футболистом моложе 28 лет был Роджерс (23 года). Тем не менее, дебют вполне мог сложиться по сценарию «Ноттингема», однако Хатчинсон чуть-чуть не докрутил мяч в дальний угол.
После этого «лесникам» пришлось выдержать серьезное давление «Астон Виллы», которая держала соперника в напряжении еще и благодаря регулярным стандартам. Один раз корнер завершал Пау Торрес, и Ортега перевел мяч через перекладину. Однако успех бирмингемцам принесли игровая ситуация и вдохновение Буэндии. Аргентинец эффектно проскочил между двумя защитниками и прострелил в площадь ворот, где всех опередил Уоткинс.
Олли практически сразу мог удвоить счет плотным ударом с линии штрафной. Ортега выручил, но второй раз достать мяч из сетки ему пришлось уже после перерыва. Буэндия добавил к голевой передаче безупречный пенальти, который организовал Миленкович, вцепившись в футболку Торреса. «Вилла» повела по сумме двух матчей, а закрыть игру удалось в быстрой контратаке, когда гости большими силами пошли вперед и дали сопернику пространство. То, что требовалось Макгинну, который после паса Уоткинса в касание положил мяч в дальний угол.
Капитан на этом не успокоился и в похожей ситуации оформил дубль, но пробил иначе — под ближнюю штангу. «Вилла Парк» был в полном восторге. Через 44 года после победы в Кубке чемпионов бирмингемцы могут украсить клубный музей еще одним европейским трофеем. Тем, который чаще всех поднимал над головой Эмери. Трижды с «Севильей» и один раз — с «Вильярреалом». Этот турнир — стихия баска.
Идеальный наследник
В первом матче полузащитник Марио Доржелес в добавленное арбитром время принес «Браге» победу. Однако уже на 6-й минуте ответной игры ивуариец превратился в антигероя и оставил свою команду в меньшинстве, получив красную карточку за снос убегавшего к воротам Бесте. А гол открывшего счет Кюблера получился для гостей максимально обидным, так как немец всего лишь тянулся к мячу в штрафной. На его счастье оказавшийся расторопнее защитник «Браги» попал в соперника, спровоцировав оказавшийся голевым рикошет.
В свою очередь второй гол «Фрайбурга» в исполнении мастера дальних ударов Манзамби ничего общего с удачей не имеет: такие попадания из-за штрафной в верхний угол — чистое мастерство. Зато Фортуна оказалась на стороне немцев в добавленное к первому тайму время, когда подключившийся в атаку латераль португальцев Виктор Гомес уложил на газон голкипера, однако попал в штангу беззащитных ворот. А ведь игра в этот момент могла развернуться! «Брага», отыграв один мяч и проведя в концовке несколько опасных атак, вдесятером показала характер.
Но, справедливости ради, надо признать: «Фрайбург» мог и должен был выигрывать с крупным счетом. При 2:0 Горничек выдал серию крутых спасений. Самое эффектное получилось двойным, когда чех после корнера остановил добивание Гинтера лицом. Однако шансов вратарю не оставил Кюблер, замкнув подачу Грифо со штрафного.
Немецкий клуб впервые сыграет в финале еврокубка, повторив рекорд «Севильи» — с 11-ю подряд домашними победами в ЛЕ. А Кристиан Штрайх, отдавший «Фрайбургу» почти 33 года, счастлив — родная команда вышла на новый уровень под началом его ученика Юлиана Шустера, который провел под началом Штрайха десять сезонов в качестве игрока и стал идеальным наследником.
Укус «пчел»
В четвертьфиналах обе команды оказывались в похожих ситуациях. Но — лишь отчасти, потому что «Страсбуру» дома пришлось отыгрываться после 0:2 в Майнце, а «Райо Вальекано» с трудом выжил в гостях у АЕК, имея солидную фору в три мяча. Здесь же — всего лишь 1:0 в пользу «пчел» по итогам первой части противостояния. Эльзасцев при таком раскладе считали фаворитами, однако выяснилось, что нужно было смотреть на статистику, согласно которой представители Испании пятнадцать раз подряд проходили в еврокубках после победы в первом матче.
У «Страсбура» мало что получалось в атаке, тогда как Пендерсу в воротах работы хватало с избытком. Причем первые проблемы придумал себе сам бельгиец. И если после собственной неточной передачи голкипер исправился, то вскоре ему пришлось капитулировать. Отличившийся в первом матче Алемао преуспел на добивании после того, как Пендерсу удалось круто среагировать на атаку Лежена с нескольких метров. А вскоре после начала второго тайма кипер оставил хозяев в игре после выстрела Паласона под перекладину.
Точно попадет в хит-парады сейв Пендерса, когда с подбора атаковал Камельо. Но в целом характер игры стал меняться. Французы наконец-то проявили себя у чужих ворот. Над верхним углом выстрелил Годо. Убойный шанс был у Барко, но под мяч бросился Чаваррия. И даже когда Пендерс примчался на подачу углового, а попадание мяча в руку привело к назначению пенальти, у провалившегося весной на всех фронтах «Страсбура» ничего не получилось. Баталья взял удар Энсисо с точки и эффектно оформил выход в финал всего второй раз играющего в еврокубках «Райо».
Взлет «орлов»
По итогам первых полуфиналов двух младших еврокубков «Кристал Пэлас» оказался командой, добившейся максимально комфортного преимущества. А уже в дебюте ответной встречи оно могло улучшиться, однако Йереми Пино перед своим забегом к воротам забрался в офсайд. Впрочем, отмена гола лишь отсрочила взятие «Шахтера», которое пришлось отложить до середины первого тайма. Ризнык вроде бы спас, сумев в броске вытянуть из угла удар Уортона, но подбор остался за Муньосом, чей прострел обернулся срезкой Педро Энрике в собственные ворота.
Надежды гостей возродил шикарный по исполнению удар Эгиналдо. Бразилец с места словно забросил мяч в верхний угол, а ключевым моментом игры стал обмен острыми атаками в начале второй половины матча. Не спаси Хендерсон «орлов», игра могла перейти в режим нервотрепки, однако ее отменил Исмаила Сарр. Легким движением переправив мяч в угол с прострела Митчелла, сенегалец с 9 голами стал лучшим снайпером турнира. А покидающий лондонский клуб по окончании сезона Оливер Гласнер может сделать это на высокой ноте: взяв трофей по итогам первой в истории европейской кампании «Пэлас».
Андрей Кузичев