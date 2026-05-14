Алавес
1
:
Барселона
0
Хетафе
3
:
Мальорка
1
Манчестер Сити
3
:
Кристал Пэлас
0
Ланс
0
:
ПСЖ
2
Эспаньол
2
:
Атлетик
0
Вильярреал
2
:
Севилья
3
Брест
1
:
Страсбур
2
Определился 20-й участник общего этапа Лиги чемпионов-2026/27

В среду, 13 мая, «Славия» обыграла «Яблонец» (5:1) и стала чемпионом Чехии. Таким образом, команда вышла в общий этап Лиги чемпионов-2026/27.

На данный момент для участия в следующем розыгрыше турнира квалифицировались 20 команд. Для «Славии» это четвертое участие в финальном этапе Лиги чемпионов в истории и первый случай, когда они сыграют в главном клубном турнире Европы два раза подряд.

Напомним, с 2024 года в турнире участвуют 36 команд, а не 32.

Ранее в Лигу чемпионов-2026/27 уже вышли: «Барселона», «Бавария», ПСВ, «Арсенал», «Реал», «Интер», «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Боруссия Дортмунд», «Вильярреал», «Порту», «Манчестер Юнайтед», «Атлетико», «Ланс», «РБ Лейпциг», «Галатасарай», «Фейеноорд», «Шахтер» и «Бетис».