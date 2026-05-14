Власти Южной Кореи одобрили визит футболисток из КНДР

СЕУЛ, 14 мая — РИА Новости. Министерство по делам объединения Южной Кореи одобрило визит женской футбольной команды КНДР в страну для участия в полуфинале Женской Лиги чемпионов Азиатской футбольной конфедерации (AFC), передает агентство Ренхап со ссылкой на ведомство.
Женский футбольный клуб из КНДР в мае должен посетить Южную Корею для соревнований в полуфинале Женской Лиги чемпионов Азиатской футбольной конфедерации (AFC), это первый визит спортивной команды из КНДР на Юг за почти 8 лет, а для женского футбола — за 12 лет. «Нэкохян» сыграет с южнокорейским «Сувон ФК Уимен» 20 мая.
Согласно Закону о межкорейских обменах и сотрудничестве, граждане КНДР должны получать индивидуальное разрешение правительства на въезд в Южную Корею.
«Министерство объединения сообщило, что разрешение было выдано 39 северокорейским игрокам и сотрудникам команды на период с воскресенья (16 мая — ред.) по 24 мая», — пишет агентство.
Как добавил представитель ведомства, команда КНДР может покинуть Южную Корею и раньше в случае проигрыша в межкорейском матче в полуфинале, который назначен на 20 мая. Финал лиги назначен на 23 мая, где одна из двух Корей встретится на поле с победителем другого полуфинала, одной из двух команд — Melbourne City FC Women или Tokyo Verdy Beleza.