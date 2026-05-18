Губерниев: «Регресс российского спорта уже начался»

Спортивный комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев считает, что в российском спорте начался регресс из-за отсутствия международных стартов.

Источник: РИА "Новости"

«Регресс российского спорта уже начался. Некоторые люди говорят, что санкции нам на пользу, а это абсолютное вранье. Санкции несут вред для России и мы это видим. Только те, у кого дырявый котелок, этого не осознают. Проблема в том, что мы пока не можем понять, насколько сильно мы упали, так как нет возможности соревноваться с лидерами напрямую.

Не могу назвать виды спорта, в которых уровень россиян хотя бы остался прежним. В лыжах мы вернулись и стало заметно, что уступаем, например, в спринте. Кто-то рассказывает, что вернется Большунов и всех победит, но сразу этого не будет, а может он вообще не сможет это сделать. Уйдет достаточно времени на адаптацию к мировым соревнованиям.

В каком виде спорта самый сильный регресс? Могу точно сказать, что наши футбольные команды в нынешних своих составах в еврокубках вряд ли смогут за что-то бороться. Такая же история и в хоккее. На чемпионате мира мы вряд ли чего-то добьемся. Сильные должны выступать с сильными, а мы стоим на месте», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.