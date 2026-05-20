Финал Лиги Европы — один из самых необычных в истории турнира. Три интриги, которые нас ждут

Честь поспарринговать с самым титулованным тренером в истории турнира выпала Юлиану Шустеру — совсем еще молодому тренеру «Фрайбурга». Его фигура заслуживает отдельного внимания сразу по нескольким причинам. Во-первых, 41-летний немец — плоть от плоти клуба: десять лет он пылил за «бразильцев из Брайсгау» в роли игрока, а затем, повесив бутсы на гвоздь, вошел в тренерский штаб. Во-вторых, Шустер является идейным последователем Кристиана Штрайха. Последний до 2024-го являлся одним из трех главных тренеров-долгожителей в европейском футболе: Штрайх рулил взрослой командой «Фрайбурга» (и Шустер играл под его началом) долгие 13 лет — с 2011 по 2024 год, а в системе клуба находился безвылазно и вовсе с 1995-го. В-третьих, Юлиан оказался одним из самых «зеленых» тренеров во всех трех еврокубковых турнирах этого сезона: в роли главного он менее двух лет, но за это время уже успел вывести команду в Лигу Европы (в прошлом сезоне финишировали пятыми), а сейчас всерьез нацеливается на трофей.