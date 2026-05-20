Финал Лиги Европы — один из самых необычных в истории турнира. Три интриги, которые нас ждут

Новичок против легенды турнира
Унаи Эмери уже в шестой раз за свою тренерскую карьеру оказывается в финале второго по значимости еврокубкового турнира — чаще, чем кто-либо еще. КПД у баска, как известно, тоже космический: 80 процентов побед (4 раза) при одном-единственном поражении. К слову, Лига Европы покорялась Эмери именно с испанскими командами — трижды с «Севильей» и один раз с «Вильярреалом». Осечка же пришлась на период работы с «Арсеналом». И теперь многие выстраивают сомнительного рода параллели, намекая на то, что с «Виллой» Унаи тоже пролетит мимо трофея.
Честь поспарринговать с самым титулованным тренером в истории турнира выпала Юлиану Шустеру — совсем еще молодому тренеру «Фрайбурга». Его фигура заслуживает отдельного внимания сразу по нескольким причинам. Во-первых, 41-летний немец — плоть от плоти клуба: десять лет он пылил за «бразильцев из Брайсгау» в роли игрока, а затем, повесив бутсы на гвоздь, вошел в тренерский штаб. Во-вторых, Шустер является идейным последователем Кристиана Штрайха. Последний до 2024-го являлся одним из трех главных тренеров-долгожителей в европейском футболе: Штрайх рулил взрослой командой «Фрайбурга» (и Шустер играл под его началом) долгие 13 лет — с 2011 по 2024 год, а в системе клуба находился безвылазно и вовсе с 1995-го. В-третьих, Юлиан оказался одним из самых «зеленых» тренеров во всех трех еврокубковых турнирах этого сезона: в роли главного он менее двух лет, но за это время уже успел вывести команду в Лигу Европы (в прошлом сезоне финишировали пятыми), а сейчас всерьез нацеливается на трофей.
Шустера можно назвать настоящим фанатом Штрайха, причем одним из многих. Сформировавшийся у него особый пиетет к Кристиану — далеко не единичное явление: среди футболистов хватает тех, кто видел в Штрайхе не просто тренера, но и ментора, а порой даже дядьку-наставника, с которым можно поговорить по душам. Оно и неудивительно: по образованию Штрайх — учитель немецкого языка и истории, и в тренерство подался уже много позже того, как отучился на профессию. Отсюда, вероятно, и особая тяга футболистов к нему.
Шустер же стал еще и достойным последователем, прямо наследующим идеи Штрайха. При Юлиане «Фрайбург» сохранил не только привычную структуру, но даже подход к матч-менеджменту. К примеру, при Штрайхе нередким явлением было использование бровочников в гибридных амплуа — роль их зависела главным образом от того, насколько широко или узко играл соперник: если он растягивал фланги, крайки автоматически трансформировались в вингеров, играя уже и ближе к чужим воротам; если, напротив, пытался сыграть компактно, номинальный вингер превращался в латераля. И вот фишки, подобные этой, Шустер сохранил.
Про особую связь ученика и учителя говорит и эпизод из четвертьфинального матча Лиги Европы. «В первой встрече с “Сельтой” был момент, когда я поднял голову и увидел его наверху, на экране табло. Это невероятно меня мотивировало — у меня сразу пошли мурашки. Он дает мне столько силы, столько энергии. Во мне очень многое именно от него», — расчувствовался Юлиан.
Так что в финале с «Виллой» Шустер не будет одинок: против Эмери сыграет не только он с командой, но и идеи, вложенные в команду Штрайхом.
Шанс на миллион для клуба-бестрофейника
Несмотря на богатое спортивное наследие — особый подход к общению с игроками, узнаваемый игровой стиль и хорошо развитую преемственность, — Штрайх так и не взял с «Фрайбургом» ни одного трофея. Ближе всего к этому Кристиан был в 2022-м. Тогда «бразильцы из Брайсгау» дошли до финала Кубка Германии, но уступили «Лейпцигу». Тренер был лаконичен: «Я не могу злиться. Возможно, завтра, но не сегодня. Мы вместе побеждаем и вместе проигрываем».
История, согласитесь, вышла символичной: клуб без истории, да еще и с репутацией «пластмассового», искусственного проекта, отбирает столь долгожданный титул у маленькой команды, чей тренер многие годы выстраивал систему, взращивал одно поколение за другим, чтобы прийти к финальной точке и…
Шустер тоже был свидетелем и даже участником тех событий. На тот момент он уже четыре года находился в штабе Штрайха и работал в роли менеджера по развитию талантов, то есть фактически отвечал за кадровое наполнение ростера «Фрайбурга» парнями из молодежки.
История, как известно, циклична. Ныне уже сам Юлиан восседает в кресле главного, а ассистирует ему, отвечая в том числе за работу с местными юношами, Флориан Брунс. Он тоже когда-то отдал «Фрайбургу» несколько лет карьеры в качестве игрока и тоже прекрасно помнит, что на полках с трофеями у клуба шаром покати.
Личные истории
Любопытностей, окружающих матч «Астон Виллы» и «Фрайбурга», превеликое множество. Главные из них связаны с именами двух игроков — Бубакара Камара и Винченцо Грифо.
Именно Камара, а не Морган Роджерс вполне мог бы претендовать на звание лучшего игрока «Виллы» в этом сезоне. Помешала январская травма колена, очередной рецидив.
Но и до нее об игроке говорили мало, потому что невероятная ценность француза для «Виллы» обозначалась как раз в периоды его отсутствия на поле. За первые двадцать туров бирмингемцы проиграли всего четыре раза и трижды сводили матч к ничьей, и именно в тех трех играх, что отсутствовал Камара, футболисты Эмери набрали всего один балл.
Камара был великолепен как в блоке, так и на мяче. Он страховал высоко забегающих фулбэков, разбивал атаки соперника вторым темпом (для первого были защитники), выигрывал бесчисленное множество подборов, умудряясь параллельно контролировать темп и ритм матча. Он же выступал в роли клея между обороной и атакой.
Тем более он уже заглядывал в финал Лиги Европы. Случилось это в 2018-м — аккурат в тот самый год, когда Шустер вошел в штаб Штрайха. Бубакар тогда был игроком «Марселя» и, несмотря на возраст (18−19 лет), получал регулярную практику как в чемпионате, так и в еврокубке. Но травмы мешали Камара и в том сезоне: во многом из-за них стал все реже проходить в старт под занавес турнира и в финальную заявку на матч с «Атлетико» в итоге не попал. Провансальцы тогда уступили 0:3.
Восемь лет спустя Бубакар, великолепно начавший сезон, снова травмировался и гарантированно пропустит матч с «Фрайбургом». Но теперь его команда считается фаворитом, и шанс зацепить свой первый трофей в карьере, пускай и находясь в лазарете, он имеет солидный.
Скорее всего, Винченцо Грифо уже никогда не сыграет не только за топ-команду, но и за крепкий клуб средней руки — «Фрайбург» так и останется пиковой точкой его карьеры. А жаль! Винченцо — игрок уникальной степени полезности, к тому же большой умница и универсал, способный закрыть проблемные позиции не только в атаке, но и на флангах. При Штрайхе одно время ему была вверена роль глубинного плеймейкера. В ней Грифо опускался еще ниже, фактически занимая место реджисты. То есть играл в чужеродном любому футболисту немецкого чемпионата амплуа: видимо, сказались итальянские корни.
Грифо — самый недооцененный вингер Бундеслиги последней пятилетки. И не замечать его, к сожалению, принято не только в Германии. Еще совсем недавно, в марте, когда Гаттузо созывал итальянцев под знамена «Скуадры адзурры», Винченцо в очередной раз не получил вызов в сборную. Решение Рино кажется странным. В конце концов, Гаттузо — обычный заложник очень пагубной системы, которая на настоящем этапе буквально предписывает, что нужно омолаживать состав сборной, и обстреливает директивами соответствующего характера тренера итальянцев. Без понятия, очередной ли это путь в никуда или чуть более выверенная (по итальянским меркам, разумеется) стратегия, но за Винченцо все равно немного обидно. Погоды он, возможно, не сделал бы, но на роль запасного он тянул.
Для своих 33 лет Грифо недурно вспахивает родной левый фланг и все еще в состоянии качественно нагружать штрафную навесами. По их точности он сейчас в первой десятке в Бундеслиге: мало кто еще в чемпионате так часто раздает голевые именно при помощи подач.
К слову, в прошлом сезоне Винченцо обновил свой ассистентский рекорд. Еще при Штрайхе итало-немец выдавал классные отрезки, набирая 17, 19 и 20 баллов по системе «гол плюс пас», но именно в розыгрыше-2024/25 Грифо покорилась новая планка — 11 голевых, и это при том, что профильного форварда у команды фактически не было. Подобные достижения вингера сродни локальному героизму: его 11 ассистов — это 22 процента от всех голевых передач «Фрайбурга» в сезоне. На секундочку, рекорд в долевом соотношении среди всех игроков Бундеслиги.
В нынешней кампании Грифо уже не так результативен, резок и техничен — сказывается как возраст, так и ставка Шустера на омоложение состава. Но в финале Лиги Европы ветерана, можно не сомневаться, мы увидим. Для него это самый реальный и, возможно, последний шанс выиграть значимый трофей.
Для «Фрайбурга», вполне вероятно, тоже.
Георгий Астахов