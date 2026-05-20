Бывший тренер «Спартака» Эмери в пятый раз выиграл Лигу Европы

СТАМБУЛ, 20 мая. /ТАСС/. Испанский специалист Унаи Эмери в пятый раз привел свою команду к победе в футбольной Лиге Европы в качестве главного тренера.
В финальном матче второго по значимости клубного европейского турнира английская «Астон Вилла», которую возглавляет Эмери, со счетом 3:0 обыграла германский «Фрайбург».
Испанский тренер в шестой раз вывел свою команду в финал Лиги Европы. Ранее он приводил к победе в турнире испанские «Севилью» (2014, 2015, 2016) и «Вильярреал» (2021), а также доходил до решающей встречи с английским «Арсеналом» (2019), но канониры проиграли английскому «Челси» (1:4).
Эмери является рекордсменом по количеству побед в Лиге Европы (ранее — Кубке УЕФА) среди тренеров. Его ближайшим преследователем является 87-летний Джованни Трапаттони, завершивший карьеру. Итальянец выигрывал турнир три раза.
В 2012 году Эмери возглавил московский «Спартак», но после поражения в 17-м туре чемпионата России от столичного «Динамо» (1:5) покинул команду. На тренерский мостик красно-белых вернулся Валерий Карпин, который тогда занимал пост генерального директора клуба.
Эмери 54 года, он возглавляет «Астон Виллу» с 2022 года. Ранее специалист тренировал испанские «Вильярреал», «Севилью», «Валенсию», «Альмерию» и клуб «Лорка Депортива», а также французский ПСЖ и «Арсенал». Специалист с парижской командой стал чемпионом Франции, по два раза выиграл Кубок Франции, Кубок лиги и суперкубок страны.
Юлиан Шустер
Унаи Эмери
Юри Тилеманс
(Морган Роджерс)
41′
Эмилиано Буэндия
(Джон Макгинн)
45+3′
Морган Роджерс
(Эмилиано Буэндия)
58′
1
Ноа Атуболу
29
Филипп Трой
5′
44
Йохан Манзамби
31
Игор Матанович
28
Маттиас Гинтер
8
Максимилиан Эггештайн
17
Лукас Кюблер
73′
33
Жорди Макенго
19
Никлас Бесте
86′
30
Кристиан Гюнтер
32
Винченцо Грифо
73′
7
Дерри Шерхант
3
Филипп Линхарт
61′
37
Макс Розенфельдер
27
Николас Хефлер
61′
9
Лукас Хелер
23
Эмилиано Мартинес
2
Мэтти Кэш
21′
7
Джон Макгинн
84′
27
Морган Роджерс
11
Олли Уоткинс
4
Эзри Конса
12
Люка Динь
81′
22
Иан Матсен
10
Эмилиано Буэндия
15′
81′
19
Джейдон Санчо
14
Пау Торрес
88′
5
Тайрон Мингс
3
Виктор Линделеф
66′
24
Амаду Онана
8
Юри Тилеманс
88′
21
Дуглас Луис
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти