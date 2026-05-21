Эмери стал четвертым тренером, выигравшим пять еврокубков за карьеру

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери после победы над «Фрайбургом» (3:0) в финале Лиги Европы стал четвертым специалистом в истории, выигравшим пять еврокубковых турниров.

Источник: Reuters

Ранее он выигрывал Лигу Европы три раза с «Севильей» (2014, 2015, 2016 года) и один раз с «Вильярреалом» (2021 год).

Также пять побед в еврокубках имеют Карло Анчелотти (Лигу чемпионов два раза с «Миланом» и три раза с «Реалом»), Жозе Моуринью (Лигу чемпионов дважды — с «Порту» и «Интером», Кубок УЕФА с «Порту» и Лигу Европы с «Манчестер Юнайтед») и Джованни Трапаттони (с «Ювентусом» два раза Кубок УЕФА, два раза Кубок обладателей кубков и один раз с «Интером» Кубок УЕФА).

Тренерище! Эмери в пятый раз выиграл Лигу Европы и подарил «Астон Вилле» первый еврокубок с 1982 года.

Фрайбург
0:3
Первый тайм: 0:2
Астон Вилла
Футбол, Лига Европы, Финал
20.05.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Tupras Stadyumu
Главные тренеры
Юлиан Шустер
Унаи Эмери
Голы
Астон Вилла
Юри Тилеманс
(Морган Роджерс)
41′
Эмилиано Буэндия
(Джон Макгинн)
45+3′
Морган Роджерс
(Эмилиано Буэндия)
58′
Составы команд
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
29
Филипп Трой
5′
44
Йохан Манзамби
31
Игор Матанович
28
Маттиас Гинтер
8
Максимилиан Эггештайн
17
Лукас Кюблер
73′
33
Жорди Макенго
19
Никлас Бесте
86′
30
Кристиан Гюнтер
32
Винченцо Грифо
73′
7
Дерри Шерхант
3
Филипп Линхарт
61′
37
Макс Розенфельдер
27
Николас Хефлер
61′
9
Лукас Хелер
Астон Вилла
23
Эмилиано Мартинес
2
Мэтти Кэш
21′
7
Джон Макгинн
84′
27
Морган Роджерс
11
Олли Уоткинс
4
Эзри Конса
12
Люка Динь
81′
22
Иан Матсен
10
Эмилиано Буэндия
15′
81′
19
Джейдон Санчо
14
Пау Торрес
88′
5
Тайрон Мингс
3
Виктор Линделеф
66′
24
Амаду Онана
8
Юри Тилеманс
88′
21
Дуглас Луис
Статистика
Фрайбург
Астон Вилла
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
4
17
Удары в створ
2
6
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
1
8
Фолы
15
15
Офсайды
5
2
Судейская бригада
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти