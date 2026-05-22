Определились 25 из 36 участников общего этапа Лиги чемпионов-2026/27

В четверг, 21 мая, «Брюгге» сыграл вничью с «Мехеленом» (2:2) в матче чемпионата Бельгии. По итогам встречи команда в 20-й раз в истории завоевала титул, став чемпионом за тур до конца.

Таким образом, «Брюгге» гарантировал себе участие в общем этапе Лиги чемпионов-2026/27. В сезоне-2025/26 команда дошла до 1/16 финала, уступив «Атлетико» (3:3, 1:4).

«Брюгге» стал 25-й командой, которая квалифицировалась на турнир. Напомним, с 2024 года в главном еврокубке участвуют не 32 команды, а 36.

Ранее в Лигу чемпионов — 2026/27 вышли: «Барселона», «Бавария», ПСВ, «Арсенал», «Реал», «Интер», «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Боруссия Дортмунд», «Вильярреал», «Порту», «Манчестер Юнайтед», «Атлетико», «Ланс», «РБ Лейпциг», «Галатасарай», «Фейеноорд», «Шахтер», «Бетис», «Славия», «Астон Вилла», «Штутгарт», «Наполи» и «Лилль».