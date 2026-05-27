Футболисты «Кристал Пэлас» и «Райо Вальекано» разыграют трофей Лиги конференций

БЕРЛИН, 27 мая. /ТАСС/. Английский «Кристал Пэлас» и испанский «Райо Вальекано» в среду встретятся в финале третьего по значимости клубного европейского турнира — Лиги конференций. Матч пройдет в Лейпциге и начнется в 22:00 мск.
Трудно было предугадать, что эти команды станут участниками финального матча. «Кристал Пэлас» занял 10-е место в таблице общего этапа Лиги конференций. В предварительном раунде плей-офф английская команда прошла боснийский «Зриньски» (1:1, 2:0), далее победила кипрский АЕК (0:0, 2:1), итальянскую «Фиорентину» (3:0, 1:2) и украинский «Шахтер» (3:1, 2:1). «Райо Вальекано» стал пятым в таблице общего этапа, поэтому избежал предварительного раунда. В плей-офф испанский коллектив оказался сильнее турецкого «Самсунспора» (3:1, 0:1), греческого АЕКа (3:0, 1:3) и французского «Страсбура» (1:0, 1:0).
Оба клуба не сумели обеспечить себе выход в еврокубки на следующий сезон: «Райо Вальекано» финишировал на восьмой позиции в чемпионате Испании, «Кристал Пэлас» стал 15-м в чемпионате Англии. Победитель Лиги конференций выступит в основном этапе Лиги Европы следующего сезона.
«Райо Вальекано» и «Кристал Пэлас» впервые сыграют в финале еврокубкового клубного турнира. У испанского клуба нет значимых трофеев в истории, в сезоне-2017/18 выиграл второй по значимости дивизион страны. Еще четыре победы есть в четвертой по значимости лиге Испании. У «Кристал Пэлас» с трофеями дела обстоят получше, ранее клуб выиграл Кубок и Суперкубок Англии в 2025 году.
Главным тренером «Кристал Пэлас» является австрийский специалист Оливер Гласнер. Именно с ним клуб выиграл кубок и суперкубок страны. В сезоне-2021/22 германский «Айнтрахт» под руководством Гласнера выиграл Лигу Европы, в финале команда оказалась сильнее шотландского клуба «Рейнджерс» (1:1, 5:4 — по пенальти). Гласнер возглавляет «Кристал Пэлас» с февраля 2024 года.
О Лиге конференций
Лига конференций была основана в 2021 году. Действующим победителем турнира является лондонский «Челси», который в финале прошлого розыгрыша обыграл испанский «Бетис» (4:1). Также из английских клубов в соревновании побеждал «Вест Хэм» в 2023 году. Кроме того, триумфаторами турнира становились итальянская «Рома» (2022) и греческий «Олимпиакос» (2024). Российские клубы не участвуют в международных турнирах из-за отстранения, которое длится с 2022 года.
В этом сезоне английские команды по-прежнему имеют шансы на победу в трех самых важных клубных турнирах континента. Ранее ТАСС сообщал, что «Астон Вилла» под руководством Унаи Эмери, бывшего главного тренера московского «Спартака», выиграла Лигу Европы. 30 мая в финале Лиги чемпионов лондонский «Арсенал» сыграет с французским ПСЖ.