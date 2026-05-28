«Кристал Пэлас» выиграл еврокубок с первой попытки — такого не было с 1988 года

Английский клуб завоевал титул, хотя впервые выступал в крупном еврокубковом турнире.
В XXI веке до финала дебютного еврокубкового турнира доходил лишь «Алавес», который проиграл «Ливерпулю» в финале Кубка УЕФА в сезоне-2000/01.
С первой попытки еврокубок никто не выигрывал больше 35 лет — в последний раз это делал бельгийский «Мехелен», который выиграл Кубок обладателей кубков УЕФА в 1988 году.
Футбол, Лига конференций, Финал
27.05.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Ред Булл Арена
Главные тренеры
Оливер Гласнер
Иньиго Перес
Голы
Кристал Пэлас
Жан-Филипп Матета
51′
Составы команд
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
23
Джейди Канво
34
Чади Риад
82′
5
Максенс Лакруа
2
Даниэль Муньос
3
Тайрик Митчелл
7
Исмаила Сарр
20
Адам Уортон
42′
18
Даити Камада
14
Жан-Филипп Матета
76′
22
Йерген Странн Ларсен
10
Йереми Пино
74′
80′
29
Эванн Гессан
Райо Вальекано
13
Аугусто Баталья
2
Андрей Рацю
3
Пеп Чаваррия
9
Алемао
24
Флориан Лежен
6
Пате Сисс
20′
19
Хорхе Де Фрутос
70′
22
Альфонсо Эспино
90+2′
18
Ривера Альваро Гарсия
62′
70′
10
Серхио Камельо
7
Изи Палазон
23′
77′
12
Ильяс Ахомаш
23
Оскар Валентин
62′
32
Нобель Менди
85′
17
Унаи Лопес
48′
62′
4
Педро Диас
Статистика
Кристал Пэлас
Райо Вальекано
Желтые карточки
3
6
Удары (всего)
9
10
Удары в створ
3
1
Штанги, перекладины
1
0
Угловые
4
1
Фолы
16
15
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Маурицио Мариани
(Италия)
