Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
21:00
Египет
:
Россия
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.31
П2
3.15
Футбол. Лига чемпионов
30.05
ПСЖ
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.35
П2
3.25
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
П1
X
П2

Новое чудо Гласнера: «Кристал Пэлас» выиграл Лигу конференций в сезон дебюта в еврокубках

Лондонцы победили в финале «Райо Вальекано».

Источник: Reuters

Уникальный финал

Лигу конференций любят называть турниром для бедных. Хотя, в АПЛ — а ее представители стали победителями теперь уже в трех из пяти последних розыгрышей — таких просто нет. Скорее, это лига возможностей, где нет устоявшегося пула команд, как в давно превратившемся в клуб избранных главном еврокубке.

Здесь каждый финал — отдельная история. Даже в случае с прошлогодним триумфатором «Челси», который изначально выглядел Гулливером в стране футбольных лилипутов и не упустил возможность наконец-то выиграть хоть что-то после славной эпохи Романа Абрамовича.

А какие сюжеты дарили предыдущие турниры! Чего стоит победа Жозе Моуринью с «Ромой», после чего Особенный набил тату по случаю своего уникального достижения: до него ни один тренер не брал все три трофея европейского клубного футбола в современном формате. Потом свое имя в историю вписал «Олимпиакос» — как первый представитель Греции, выигравший континентальный турнир. А поклонники «Вест Хэма» получили возможность отпраздновать первый европейский успех за 43 года.

Что до нынешних финалистов, то пара получилась уникальной. Для «Райо Вальекано» это второй турнир в Европе после четвертьвековой паузы, а «Кристал Пэлас» до этого сезона ограничивался выступлениями на внутренней арене. Таких европейских дебютов не случалось со времен «Алавеса» (2000/01).

У неизбалованных серьезными успехами «пчел» и «ястребов» в принципе много общего. Во-первых, это в чистом виде тренерские команды. Во-вторых, для их создателей игра в Лейпциге была прощальной перед выходом на новый уровень. Иньиго Перес летом примет более статусный «Вильярреал». Пока неизвестно, в каком клубе — но точно уровнем выше — будет работать еще в январе анонсировавший свой уход Оливер Гласнер. Вводные получились любопытными, а вот ожидания от игры можно было охарактеризовать как осторожные. Имелись опасения, что все сведется к тактическим шахматам, поскольку «Пэлас» находится в родной стихии, отдав мяч сопернику, а конек «Райо» — быстрые вертикальные атаки при максимальной плотности между линиями при обороне. Показательно, что Гласнер назвал соперника лучшей командой ЛК с точки зрения тактики.

Источник: Reuters

Матета — снова герой

Половину первого тайма прогнозы в целом оправдывались. Темп был хорошим, однако соперники перекрыли друг другу кислород. Не то что разбежаться — спокойно вздохнуть возможности не было, а оживление на трибунах вызвали два эпизода, в которых удавалось подловить оппонента на ошибке. Альваро Гарсия напугал оборону «орлов» отбором на фланге, но не нашел адресата в штрафной. А когда «Райо» высоко поднял линию обороны, Уортон заставил Чаваррию потерять мяч, мгновенно забросил его на чужую половину поля, где неловко сыгравший Сисс сбил Йереми Пино и отчасти чудом отделался желтой карточкой.

До полноценного голевого момента дошло, когда у «пчел» прошла атака левым флангом, и Алемао промахнулся, атакуя с лета из-под зазевавшегося защитника. Было очень близко к голу, а уже в добавленное к первому тайму время после мягкого заброса Уортона не попал в угол наносивший удар головой с линии площади ворот Митчелл. Это уже было что-то, и в начале второго тайма «орлы» расправили крылья. Все снова организовал дотащивший мяч к штрафной Уортон, Баталья не сумел парировать его в сторону от ворот, и на подборе отличился Матета. Герой прошлого сезона, который едва не покинул «Пэлас» в январе и потом месяц залечивал травму колена, снова стал любимцем болельщиков.

А через несколько минут все должно было закончиться. Шикарный штрафной Пино закончился тем, что мяч поочередно попал в обе штанги и в третий раз встретился с каркасом ворот при попытке добивания Раида. И тут же провал «пчел» в обороне чуть не обернулся вторым голом Матета только благодаря блеснувшему реакцией Баталье. «Пэлас», ведя в счете, был в родной стихии. В свою очередь у «Райо» не получалось даже сыграть на своем привычном уровне, который на 90 минут может превратить в кошмар жизнь «Барселоны», «Реала» и «Атлетико».

«Пчелы» бились, старались, но так и не исполнили роль Давида, которая им изначально отводилась. Гласнер, четыре года назад выиграв Лигу Европы с «Айнтрахтом», уходит победителем, навеки вписав свое имя в историю «Кристал Пэлас». До его прихода у лондонцев не было ни одного трофея, а с австрийцем они сделали хет-трик. Кубок Англии, Суперкубок и теперь — Лига конференций. Этот турнир словно придуман для таких крутых историй.

Кристал Пэлас
0:0
Первый тайм: 0:0
Райо Вальекано
Футбол, Лига конференций, Финал
27.05.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Ред Булл Арена
Главные тренеры
Оливер Гласнер
Иньиго Перес
Судейская бригада
Главный судья
Маурицио Мариани
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти