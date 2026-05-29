Глеб рассказал о необычной установке Венгера перед финалом Лиги чемпионов: «Волосы сами вставали»

Александр Глеб: У Арсена установка длится не больше пяти минут. Есть команды, где установки по полчаса, разбор… У него пять минут: стандарты, как действует соперник, как действуем мы — все. А здесь приходим, все уже заряжены, волнение, и тут он включает телевизор, видно, улыбается. И тут раз — залив, он единственный знал, что показывать будет. Он сам включал. И тут залив, этих фламинго просто тысячи. Переглядываемся, не понимаем, что происходит, улыбаемся, смотрим то на него, то на телевизор. И тут шум — как выстрел какой-то, и они от испуга начинают просто разбегаться всей толпой и подниматься. Смотрим — сперва с улыбкой, а потом, когда косяк в клин выстраивается, волосы сами вставали.