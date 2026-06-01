Эйфелева башня, «Ролан Гаррос» и Сафонов. «ПСЖ» привез Кубок Лиги чемпионов в Париж

«За два года благодаря “ПСЖ” Франция сделала то, что не получалось 70 лет: выиграла два титула. Вы — гордость Парижа и всей страны. Мы сидели как на иголках до самой последней секунды. Но вы вышли на поле и своей работой заслужили вторую звезду. Вчера вечером вы продемонстрировали великое единство. Да здравствует Париж, да здравствует “ПСЖ”, да здравствует Франция!» — сказал Макрон.