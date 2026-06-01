Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
США
3
:
Сенегал
2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Германия
4
:
Финляндия
0
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Чехия
2
:
Косово
1
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Швейцария
4
:
Иордания
1
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Япония
1
:
Исландия
0
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Мексика
1
:
Австралия
0
Эйфелева башня, «Ролан Гаррос» и Сафонов. «ПСЖ» привез Кубок Лиги чемпионов в Париж

Столица гуляет.

Источник: Reuters

«ПСЖ» ярко отметил победу в Лиге чемпионов. Менее чем через сутки после встречи с «Арсеналом» в Будапеште (1:1, 4:3 по пенальти) парижане привезли кубок турнира в столицу. Там триумфаторов ожидали десятки тысяч болельщиков.

«Гигант из Краснодара»

Парижане отпраздновали со вкусом — все торжество прошло на Марсовом поле. Основная сцена расположилась под Эйфелевой башней, куда футболисты шли пешком, с двух сторон окруженные толпами фанатов.

По данным французской прессы, на мероприятие пришло около 100 тысяч человек. Некоторым из них повезло потрогать трофей — победители дали такую возможность. Голкипер парижан Матвей Сафонов тоже не пожадничал — показал кубок болельщикам.

Финал, 30.05.2026, 19:00
ПСЖ
1
Арсенал
1

Уже на сцене одним из первых выступил президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи. «Сегодня мы — двойные европейские чемпионы! На наших футболках теперь две звезды. Давайте спокойно отпразднуем наш триумф», — заявил функционер.

Следом выступил капитан парижан Маркиньос. Он несколько раз проскандировал чемпионский чант и поблагодарил всех, но после тоже призвал собравшихся к порядку. «Сегодня ведите себя хорошо, чтобы вы могли отпраздновать еще много титулов!» — сказал защитник.

Действующий обладатель «Золотого мяча» Усман Дембеле также сказал пару слов присутствующим:

«Спасибо всем за поддержку! Одна победа — хорошо, а две — еще лучше. В следующем году пойдем за третьей».

Сафонов со сцены не выступал, но его в числе прочих футболистов представили публике. Правда, не как российского вратаря, а как «гиганта из Краснодара» — но толпа все равно встретила его ликованием.

После Марсова поля «ПСЖ» в полном составе отправился в Елисейский дворец — в гости к президенту Франции Эммануэлю Макрону. Матвей был вместе с остальной командой.

Глава Франции поприветствовал всю команду и поблагодарил за «победу во славу страны».

«За два года благодаря “ПСЖ” Франция сделала то, что не получалось 70 лет: выиграла два титула. Вы — гордость Парижа и всей страны. Мы сидели как на иголках до самой последней секунды. Но вы вышли на поле и своей работой заслужили вторую звезду. Вчера вечером вы продемонстрировали великое единство. Да здравствует Париж, да здравствует “ПСЖ”, да здравствует Франция!» — сказал Макрон.

На этом путешествия трофея Лиги чемпионов не закончатся — в понедельник, 1 июня, кубок покажут зрителям на теннисном турнире «Ролан Гаррос», который в эти дни проходит в столице. В прошлом году парижане делали то же самое — в качестве гостя тогда выбрали Дембеле, сейчас могут приехать всей командой. Дальше по плану визит в академию Клерфонтен (в ней, кстати, воспитывался Килиан Мбаппе) — он состоится во вторник.

Беспорядки и один погибший

Аль-Хелаифи и Маркиньос не зря призывали фанатов к спокойствию — минувшей ночью Франция кипела. По данным местных СМИ, по всей стране арестовали почти 800 человек, более половины из них задержали в столице. Причины самые разные, но характерные: порча имущества, драки, столкновения с полицией.

К сожалению, не обошлось без погибших — в Париже 24-летний мужчина разбился на мотоцикле, на полной скорости влетев в бетонное ограждение, которое выставили для организации торжеств. А в общей сложности за ночь пострадали около 200 человек, причем 60 из них — сотрудники полиции.

«Подавляющее большинство горожан отметили это событие с радостью и уважением. Но случившееся насилие мы решительно осуждаем», — заявил мэр Парижа Эммануэль Грегуа.

Для сравнения: в прошлом году по всей стране задержанных было меньше — 500 человек. Поэтому призыв «ПСЖ» к спокойствию кажется вполне уместным.

Артем Белинин

Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
