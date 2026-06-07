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УЕФА продлил отстранение российских клубов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) продлил отстранение российских клубов до лета 2027 года. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на документы организации.

Источник: РИА "Новости"

Исполком УЕФА внес изменения в список участников еврокубков на следующий сезон. Это было связано с продолжающимся отстранением российских клубов и сборных от участия в соревнованиях под эгидой Союза.

По итогам завершившегося сезона Россия заняла 28-е место в таблице коэффициентов УЕФА. Это дало бы ей право делегировать четыре клуба для участия в еврокубках.

Россия находится под санкциями Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА с февраля 2022 года. Сборная страны играет только в товарищеских матчах. В последнем из них она обыграла команду Буркина-Фасо со счетом 3:0.