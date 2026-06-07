УЕФА продлил отстранение российских клубов

Исполком УЕФА внес изменения в список участников еврокубков на следующий сезон. Это было связано с продолжающимся отстранением российских клубов и сборных от участия в соревнованиях под эгидой Союза.
По итогам завершившегося сезона Россия заняла 28-е место в таблице коэффициентов УЕФА. Это дало бы ей право делегировать четыре клуба для участия в еврокубках.
Россия находится под санкциями Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА с февраля 2022 года. Сборная страны играет только в товарищеских матчах. В последнем из них она обыграла команду Буркина-Фасо со счетом 3:0.