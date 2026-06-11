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«Барселона» подала заявку на проведение на «Камп Ноу» финала Лиги чемпионов в сезоне-2028/29

«Барселона» подала заявку на проведение финала Лиги чемпионов в сезоне-2028/29 на стадионе «Камп Ноу». Об этом говорится на сайте клуба.

Источник: Getty Images

"Совместно с городским советом Барселоны, правительством Каталонии и при поддержке Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) в качестве принимающей стороны и соорганизатора официально направили в УЕФА заявку и полный пакет документов на проведение финала Лиги чемпионов 2029 года.

Представленная документация включает в себя все технические, договорные и институциональные требования, установленные УЕФА, а также необходимые гарантии, демонстрирующие организационные возможности стадиона «Камп Ноу» и города Барселоны для проведения одного из важнейших спортивных событий мира.

В заявке подчеркивается, что Барселона — город с проверенным опытом организации крупных международных мероприятий, а «Камп Ноу» — стадион мирового класса. Обладая долгой историей, связанной с крупнейшими международными футбольными аренами, и в настоящее время претерпевая глубокие изменения, которые укрепят его позиции среди самых современных, инновационных и знаковых спортивных сооружений мира, «Камп Ноу» имеет все необходимые условия, чтобы стать идеальным местом проведения финала Лиги чемпионов. Стадион исторически признан УЕФА как арена высшего уровня и является крупнейшим в Европе по вместимости", — говорится в заявлении сине-гранатовых.

УЕФА объявит место проведения финала ЛЧ-2028/29 в последнем квартале этого года.