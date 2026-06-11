«Барселона» подала заявку на проведение на «Камп Ноу» финала Лиги чемпионов в сезоне-2028/29

В заявке подчеркивается, что Барселона — город с проверенным опытом организации крупных международных мероприятий, а «Камп Ноу» — стадион мирового класса. Обладая долгой историей, связанной с крупнейшими международными футбольными аренами, и в настоящее время претерпевая глубокие изменения, которые укрепят его позиции среди самых современных, инновационных и знаковых спортивных сооружений мира, «Камп Ноу» имеет все необходимые условия, чтобы стать идеальным местом проведения финала Лиги чемпионов. Стадион исторически признан УЕФА как арена высшего уровня и является крупнейшим в Европе по вместимости", — говорится в заявлении сине-гранатовых.