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Состоялась жеребьевка 1-го отборочного раунда Лиги конференций — 2026/27

Сегодня прошла жеребьевка первого отборочного раунда Лиги конференций сезона-2026/27.

Источник: Getty Images

В жеребьевке приняли участие 52 клуба: 26 сеяных и 26 несеяных.

  • «Вележ» (Босния и Герцеговина) — «Милсами» (Молдова).
  • «Богемиан» (Ирландия) — «Сент-Джозефс» (Гибралтар).
  • «Динамо Сити» (Албания) — «Астана» (Казахстан).
  • «Коннас-Ки» (Уэльс) — «Балкани» (Косово).
  • «Зиря» (Азербайджан) — «Торпедо» Кутаиси (Грузия).
  • «Дифферданж» (Люксембург) — «Ильвес» (Финляндия).
  • «Динамо» Минск (Беларусь) — «Силекс» (Северная Македония).
  • «Дечич» (Черногория) — «Лиепая» (Латвия).
  • «Эльбасани» (Албания) — БАТЭ (Беларусь).
  • «Гленторан» (Северная Ирландия) — РФШ (Латвия).
  • «Морнар» (Черногория) — «Атлетик» (Андорра).
  • «Мондорф-ле-Бен» (Люксембург) — «Динамо» Тбилиси (Грузия).
  • «Петровац» (Черногория) — «Жальгирис» (Литва).
  • «Кэрнарфон» (Уэльс) — «Левадия» (Эстония).
  • «Марсашлокк» (Мальта) — «Пюник» (Армения).
  • «Хегельманн» (Литва) — «Пайде» (Эстония).
  • «Алашкерт» (Армения) — «Елимай» (Казахстан).
  • «Викингур» (Фарерские острова) — «Стьярнан» (Исландия).
  • «Дила» (Грузия) — «Виртус» (Сан-Марино).
  • «Сараево» (Босния и Герцеговина) — «Интер» Турку (Финляндия).
  • «Европа» (Гибралтар) — «Шкендия» (Северная Македония).
  • «Нымме Калью» (Эстония) — «Линфилд» (Северная Ирландия).
  • «Пенибонт» (Уэльс) — «Санта-Колома» (Андорра).
  • «Рунавик» (Фарерские острова) — «Хамрун Спартанс» (Мальта).
  • УНА (Люксембург) — «Ла Фиорита» (Сан-Марино).
  • «Влазния» (Албания) — «Малишево» (Косово).

Первые матчи отборочного раунда Лиги конференций запланированы на 9 июля, ответные пройдут 16 июля.