Состоялась жеребьевка 1-го отборочного раунда Лиги конференций — 2026/27

В жеребьевке приняли участие 52 клуба: 26 сеяных и 26 несеяных.
- «Вележ» (Босния и Герцеговина) — «Милсами» (Молдова).
- «Богемиан» (Ирландия) — «Сент-Джозефс» (Гибралтар).
- «Динамо Сити» (Албания) — «Астана» (Казахстан).
- «Коннас-Ки» (Уэльс) — «Балкани» (Косово).
- «Зиря» (Азербайджан) — «Торпедо» Кутаиси (Грузия).
- «Дифферданж» (Люксембург) — «Ильвес» (Финляндия).
- «Динамо» Минск (Беларусь) — «Силекс» (Северная Македония).
- «Дечич» (Черногория) — «Лиепая» (Латвия).
- «Эльбасани» (Албания) — БАТЭ (Беларусь).
- «Гленторан» (Северная Ирландия) — РФШ (Латвия).
- «Морнар» (Черногория) — «Атлетик» (Андорра).
- «Мондорф-ле-Бен» (Люксембург) — «Динамо» Тбилиси (Грузия).
- «Петровац» (Черногория) — «Жальгирис» (Литва).
- «Кэрнарфон» (Уэльс) — «Левадия» (Эстония).
- «Марсашлокк» (Мальта) — «Пюник» (Армения).
- «Хегельманн» (Литва) — «Пайде» (Эстония).
- «Алашкерт» (Армения) — «Елимай» (Казахстан).
- «Викингур» (Фарерские острова) — «Стьярнан» (Исландия).
- «Дила» (Грузия) — «Виртус» (Сан-Марино).
- «Сараево» (Босния и Герцеговина) — «Интер» Турку (Финляндия).
- «Европа» (Гибралтар) — «Шкендия» (Северная Македония).
- «Нымме Калью» (Эстония) — «Линфилд» (Северная Ирландия).
- «Пенибонт» (Уэльс) — «Санта-Колома» (Андорра).
- «Рунавик» (Фарерские острова) — «Хамрун Спартанс» (Мальта).
- УНА (Люксембург) — «Ла Фиорита» (Сан-Марино).
- «Влазния» (Албания) — «Малишево» (Косово).
Первые матчи отборочного раунда Лиги конференций запланированы на 9 июля, ответные пройдут 16 июля.