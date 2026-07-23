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«Паневежис» и «Тобол» не выявили победителя в матче Лиги конференций

Литовский «Паневежис» и казахстанский «Тобол» разошлись миром в матче квалификации Лиги конференций. Встреча прошла на стадионе «Аукштайтия» в Паневежисе и завершилась со счетом 1:1.

Источник: Рейтинг Букмекеров

Первый тайм прошел в напряженной борьбе с обилием предупреждений. На 23-й минуте желтую карточку получил полузащитник Вальдас Паулаускас, а на 36-й минуте арбитр наказал игрока гостей Луиса Алехандро Герру. Счет был открыт на 1-й добавленной минуте первого тайма — отличился защитник хозяев Сейдина Абу Бакр Ламин Кейта. Сразу после забитого мяча, на 3-й добавленной минуте, Кейта также получил предупреждение.

Во второй половине встречи «Тобол» имел шанс отыграться, но на 61-й минуте полузащитник Асхат Тагыберген не сумел реализовать пенальти. Натиск гостей принес плоды в концовке игры. На 85-й минуте защитник Неманья Цавнич после передачи Тагыбергена восстановил равновесие. Финальный отрезок запомнился еще одной желтой карточкой — на 87-й минуте ее получил нападающий гостей Урош Милованович.

В составе «Тобола» на поле вышел российский полузащитник Александр Зуев. Он появился на замену на 72-й минуте, заменив Герру. Российский футболист не отметился результативными действиями в отведенное ему игровое время.

Перед началом встречи эксперты считали гостей фаворитами. Коэффициент на победу «Тобола» составлял 1,91, на ничью предлагали поставить за 3,55, а успех «Паневежиса» оценивался в 4,10. Котировка на итоговый счет 1:1 в основное время матча доходила до 5,40.

Следующий матч «Паневежис» проведет вновь против «Тобола» в рамках Лиги конференций, встреча запланирована на 30 июля в 17:00 мск. Казахстанский клуб до этого сыграет в национальном чемпионате против «Атырау» 26 июля в 15:00 мск.

Паневежис
1:1
Первый тайм: 0:0
Тобол Кс
Футбол, Лига конференций, 2-й отборочный раунд
23.07.2026, 18:30 (МСК UTC+3)
Aukshtaitija
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