«Паневежис» и «Тобол» не выявили победителя в матче Лиги конференций

Первый тайм прошел в напряженной борьбе с обилием предупреждений. На 23-й минуте желтую карточку получил полузащитник Вальдас Паулаускас, а на 36-й минуте арбитр наказал игрока гостей Луиса Алехандро Герру. Счет был открыт на 1-й добавленной минуте первого тайма — отличился защитник хозяев Сейдина Абу Бакр Ламин Кейта. Сразу после забитого мяча, на 3-й добавленной минуте, Кейта также получил предупреждение.
Во второй половине встречи «Тобол» имел шанс отыграться, но на 61-й минуте полузащитник Асхат Тагыберген не сумел реализовать пенальти. Натиск гостей принес плоды в концовке игры. На 85-й минуте защитник Неманья Цавнич после передачи Тагыбергена восстановил равновесие. Финальный отрезок запомнился еще одной желтой карточкой — на 87-й минуте ее получил нападающий гостей Урош Милованович.
В составе «Тобола» на поле вышел российский полузащитник Александр Зуев. Он появился на замену на 72-й минуте, заменив Герру. Российский футболист не отметился результативными действиями в отведенное ему игровое время.
Перед началом встречи эксперты считали гостей фаворитами. Коэффициент на победу «Тобола» составлял 1,91, на ничью предлагали поставить за 3,55, а успех «Паневежиса» оценивался в 4,10. Котировка на итоговый счет 1:1 в основное время матча доходила до 5,40.
Следующий матч «Паневежис» проведет вновь против «Тобола» в рамках Лиги конференций, встреча запланирована на 30 июля в 17:00 мск. Казахстанский клуб до этого сыграет в национальном чемпионате против «Атырау» 26 июля в 15:00 мск.
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