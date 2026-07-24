БАТЭ и «Сьон» сыграли вничью в первом матче отбора Лиги конференций, «МЛ Витебск» разгромил черногорскую «Сутьеску»

Встреча, проходившая в азербайджанском Сумгаите, завершилась со счетом 1:1. На гол Владислава Вараксы (16-я минута) номинальные гости ответили точным ударом Рилинда Нивокази (42).
В параллельной встрече другой белорусский клуб «МЛ Витебск» в венгерском Мезекевешде крупно обыграл черногорскую «Сутьеску» (3:0). По голу забили Валерий Громыко, Кирилл Гоманов и Бассеку Диабате.
Ответные матчи команд в ЛК пройдут 30 июля.
Футбол, Лига конференций, 2-й отборочный раунд
23.07.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Mehdi Huseynzade
Главные тренеры
Иван Мигаль
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти