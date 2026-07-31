Белорусский вратарь остановил «Карабах», «Тобол» Ромащенко остается в игре, у Павлидиса покер за «Бенфику»

Два турецких клуба показали прямо противоположные результаты, а «Истанбул Башекшехир», за который выступают футболисты сборной Узбекистана Шомуродов и Файзуллаев, сел в лужу по итогам противостояния с «Интером». Не миланским, а из финского Турку. 0:3 по сумме двух матчей и вылет из ЛК — катастрофа. А «Бешикташ», можно сказать, дал соотечественникам урок — как играть с северянами. Причем у стамбульских «орлов» в ЛЕ был куда более серьезный соперник в лице «Мидтьюлланна», но датчанам не дали шансов отыграться после минимального поражения в первой встрече. Окончательно приговорил интригу выведенный один на один на один Рашица, а затем пенальти реализовал Оркун Кекчю.