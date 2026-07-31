Белорусский вратарь остановил «Карабах», «Тобол» Ромащенко остается в игре, у Павлидиса покер за «Бенфику»

Файзуллаев и Шомуродов вылетели
Бенфика — Санкт-Галлен 5:0
Сенсационно проиграв в Швейцарии, где «орлам» всегда приходится непросто, дома «Бенфика» взяла убедительный реванш. При этом первый тайм завершился с минимальным счетом, а Павлидис начал свой персональный бенефис, когда его вывел к воротам Рафа Силва. В свою очередь «Санкт-Галлен» едва не отыгрался, отметившись попаданием в штангу.
А во втором тайме ключевыми стали два момента. Во-первых, второй гол Павлидиса после перепасовски с Каминьски. Во-вторых, удаление игрока гостей, который нарвался на вторую карточку за ненужный фол в центре поля. После этого игра перешла в режим избиения, которое закончилось первым в карьере покером Павлидиса и дебютным голом за «Бенфику» опытнейшего французского защитника Лангле.
В отличие от лиссабонцев, «Аякс» решил все крупной победой в первом матче и немного расслабился. Зато амстердамцев разбудил гол сербов. Всего через минуту после корнера равновесие восстановил ветеран Классен, а вторая половина матча стала временем Глуха. Израильтянин всякий раз оказывался в нужное время в нужном месте, а партнеры выводили его на удары прекрасными передачами. Отдельного упоминания заслуживает пас Годтса, после которого Оскар в касание отправил мяч в верхний угол. Следующий соперник команды Мичела в непривычной для «Аякса» ЛК — ирландский «Шелбурн».
Мидтьюлланн — Бешикташ 0:2
Два турецких клуба показали прямо противоположные результаты, а «Истанбул Башекшехир», за который выступают футболисты сборной Узбекистана Шомуродов и Файзуллаев, сел в лужу по итогам противостояния с «Интером». Не миланским, а из финского Турку. 0:3 по сумме двух матчей и вылет из ЛК — катастрофа. А «Бешикташ», можно сказать, дал соотечественникам урок — как играть с северянами. Причем у стамбульских «орлов» в ЛЕ был куда более серьезный соперник в лице «Мидтьюлланна», но датчанам не дали шансов отыграться после минимального поражения в первой встрече. Окончательно приговорил интригу выведенный один на один на один Рашица, а затем пенальти реализовал Оркун Кекчю.
Неудержимый «Жальгирис» и вратарские чудеса
ЦСКА Сф — Карабах 0:0
«Карабах» еще в первом матче с софийским ЦСКА столкнулся с серьезным уровнем сопротивления. В этом плане ничего не изменилось, и команда Гурбана Гурбанова прошла по краю в концовке основного времени, когда игрок армейцев из отличной позиции запустил мяч мимо ворот. Впрочем, в овертайме гости сыграли гораздо сильнее.
Главный виновник того, что дело дошло до серии пенальти, — голкипер белорусской сборной Лапоухов. Одним из самых ярких его спасений стала дуэль, выигранная у еще недавно игравшего в «Пари НН» ямайца Сефаса. Но главное чудо Лапоухов сотворил, потрясающе остановив один из ударов с 11-метровой отметки. Теперь «Карабаху», который десять лет выходит в осеннюю часть еврокубков, предстоит противостояние с киевским «Динамо» уже в ЛК, где нет права на ошибку.
Возглавляемый Мирославом Ромащенко середняк чемпионата Казахстана «Тобол», как и в Литве, пропустил первым. Петкевичюс, несмотря на противоборство с защитником, исхитрился красиво подрезать мяч головой в дальний угол. Однако в добавленное к первому тайму время хозяева отыгрались, когда подачу Чеснокова в районе дальней штанги замкнул бывший полузащитник «Ахмата» Талаль.
А во второй половине матча ближе всех к успеху был экс-спартаковец Александр Зуев. Сначала он промахнулся из центра штрафной, после чего еще один его выстрел остановила штанга. В итоге все решалось в серии пенальти, которая стартовала с попадания литовцев в перекладину. Данная осечка для «Паневежиса» оказалась ключевой, так как потом вратари обеих команд остановили по два удара. Героем дня оказался воспитанник «Кайрата» Устименко: голкипер вывел «Тобол» на «Партизан».
Ярко сыгравший в первом матче Торнике Кварацхелия заслужил место в стартовом составе, однако поначалу проявить себя 16-летнему брату Хвичи было непросто. «Жальгирис», веря в чудо после 0:3 в Тбилиси, начал очень активно и в середине первого тайма заслуженно открыл счет. Причем до этого литовцы еще и не реализовали пенальти. Но в концовке первого тайма, когда Кварацхелия-младший упустил шанс забить, он стал соавтором гола в касание уложившего мяч в угол Лео Сантоса.
Перелом? Его не наступило, ни при 1:1, ни после удара Вацадзе. Оказалось, всего лишь 3:2 после гостевых 0:3 на 72-й минуте — не приговор. Зелено-белые буквально вдавили динамовцев в штрафную. Причем после того, как счет стал 5:2 и установилось равновесие по сумме двух матчей, хозяева поймали сумасшедший кураж и помчались добивать поплывшего соперника. Два последних гола были забиты невероятными по силе и точности ударами. А наряду с оформившим хет-трик Беленьким, героем стал исправившийся за смазанный 11-метровый двумя точными ударами Петкович.
«Ноа» держит уровень
Из трех армянских клубов успешно задачу выхода в следующий раунд решил только «Ноа», который в прошлом сезоне прошел общий этап Лиги конференций и добрался до плей-офф. Команда Сандро Перковича и в Кишиневе играла с преимуществом, а дома доказала разницу в классе. Хороша была первая голевая комбинация, в концовке которой Манвелян с линии штрафной на исполнение уложил мяч в угол. А после гола Сангаре сомнений в исходе не оставалось, хотя «Зимбру» и сократил отставание в счете. Возможно, уже в следующем раунде, где соперником «Ноа» станет «Сьон», сыграет набирающий форму после весенней травмы воспитанник «Зенита» Сергей Мурадян.
А вот для еще одного петербуржца Михаила Коваленко и экс-полузащитника «Локомотива» Даниила Куликова европейский сезон закончен. «Пюник», который они представляют, не смог отыграть отставание в один мяч у «Дебрецена». Дальше идут венгры с нестареющим Джуджаком. 39-летний ветеран, которого помнят болельщики московского «Динамо», незадолго до финального свистка мог принести своей команде победу, однако его мощный удар остановила перекладина.
Вылетел и «Алашкерт», после домашней ничьей без шансов проигравший в Румынии. При этом нельзя не признать, что ЧФР существенно помогло удаление в составе армянского клуба, которое случилось уже на 12-й минуте. Таким образом, выступления в еврокубках завершил еще один российский легионер Ярослав Матюхин.
Два из трех
Два из трех белорусских клубов продолжают выступления в ЛК. Идет дальше минское «Динамо», которое неделю назад в Баку превратило счет 0:2 в 4:2. При этом пришлось поволноваться, так как азербайджанцы забили быстрый гол, и развязка наступила в концовке. На 89-й минуте мяч был вынесен буквально с линии ворот, и белорусам удалось избежать овертайма. Следующий соперник минчан — полуфиналист предыдущей ЛЕ «Брага».
Заметно проще пришлось «Витебску», у которого в активе была крупная победа. Да, это не гарантия успеха, но быстрый гол Концевого, который недолгое время выступал за «Урал», лишил игру в Черногории даже намека на интригу. Теперь команда, которую тренирует российский специалист Филипп Соколинский, встретится с боснийским «Борацем». Возможно, там сможет проявить себя 21-летний воспитанник «Зенита» Тимур Иванов.
Вместе с тем, завершился евросезон для разгромленного в Швейцарии БАТЭ, и российских легионеров этого клуба — уроженца Санкт-Петербурга Ярослава Храмцевича (воспитанник минского «Динамо») и Андрея Журина, который ранее играл во второй лиге за «Космос».
Автор: Андрей Кузичев