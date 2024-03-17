Дубль Винисиуса после расистского скандала, рикошеты вывели «Ман Сити» в полуфинал Кубка Англии, Кейн побил старейший рекорд бундеслиги

Англия: качели «Тоттенхэма»

В Англии в этот раз на первом плане был кубковый турнир, однако в одном из самых ожидаемых четвертьфиналов серьезной борьбы не получилось. Мало того, что «Манчестер Сити» объективно сильнее «Ньюкасла», так еще и удача была на стороне команды Хосепа Гвардиолы. Удар Бернарду Силвы, рикошет от ноги защитника, и мяч по крутой друге летит за спину обескураженному Дубравке. Еще одна атака португальца, не сулившая вратарю никаких проблем, но как некстати голову решил подставить находившийся на траектории удара Ботман.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240801&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

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Так «сороки» получили два мяча в свои ворота, а в чужие не забили, так как Ортега выдал феноменальный сейв после удара Исака из центра штрафной. С двойным перевесом по итогам первого тайма «Сити» на классе довел дело до уверенной победы и стал первой английской командой, которая дошла до кубкового полуфинала в шестой раз подряд. Стоит напомнить, что «горожане» — действующий обладатель второго по значимости английского трофея.

Футбол Англия 2023/2024 Тур 29, 16.03.2024, 20:30 Фулхэм 3 Тоттенхэм Хотспур 0

Что касается чемпионата, то там особняком стояло лондонское дерби на раритетном «Крейвен Коттедж». «Тоттенхэм» до перерыва вроде бы атаковал чуть больше и создал достаточно моментов, однако «дачники» регулярно и весьма остро огрызались. В итоге незадолго до перерыва в быстрой атаке Робинсон слева вырезал крутой пас пробившему в угол Родриго Мунизу. А в начале второго тайма выполнявший прострел Кастань скорее попал в ногу бежавшему на замыкание Лукичу.

Логичный вопрос — это точно тот «Тоттенхэм», который неделю назад в гостях уничтожил прямого конкурента «Астон Виллу» четырьмя безответными мячами? В эту же субботу команду Ангелоса Постекоглу словно подменили. Если бы не офсайд, приведший к отмене еще одного гола хозяев, а также несколько сейвов Викарио, цифры 4:0 могли попасть и в протокол сегодняшней игры. У гостей же мяч не шел в ворота даже из убойных позиций, что положило конец серии из 39 матчей АПЛ с забитыми голами. «Тоттенхэм» по-прежнему пятый и отстает от «Астон Виллы» на два очка уже при равном количестве матчей.

Испания: в Мадриде «плюс 10»

Футбол Испания 2023/2024 Тур 29, 16.03.2024, 18:15 Осасуна 2 Реал 4

В Испании снова бушевали страсти вокруг новых оскорблений Винисиуса Жуниора на расовой почве. Случилось это перед матчами ЛЧ, а со знаком «минус» отличились фанаты «Барселоны» и «Атлетико». Потом было продолжение в соцсетях, после чего бразилец потребовал реакции от УЕФА. Кроме того жалобы в прокуратуру подали как «Реал», так и ла лига. А заявления в поддержку футболиста выпустили президент Бразилии и местная федерация футбола.

Проблема действительно есть, но имеется и обратная сторона медали. Речь о несдержанности Винисиуса и его провокационном поведении на поле. Поэтому, когда он в дебюте субботней игры обокрал Катену и открыл счет, с трибун несся оглушительный свист. Но это все-таки не оскорбления. Игра же шла очень бодро. Будимир восстановил равновесие после углового, потом еще один момент Винисиуса нейтрализовал голкипер. Однако вратарю не оставил шансов нанесший эффектный по исполнению удар из центра штрафной Карвахаль.

Памплонцы не сдавались и напрягали Лунина, однако ударный отрезок по ходу второго тайма за три минуты похоронил интригу. При содействии Вальверде, который оформил ассистентский хет-трик, Браим Диас отправил хозяев в нокдаун, а Винисиус своим прорывом и аккуратным ударом с острого угла нокаутировал. Показательно, что форвард снова отпраздновал успех, показывая на эмблему «Реала». Опровергал слухи о том, что ему не понравился уровень поддержки со стороны клуба после оскорблений? А еще бразилец приложил руку к уху, что очень не понравилось болельщикам «Осасуны». Да, потом Вини повторил тот же жест — четко адресовав его гостевому сектору, только разговоров о провокациях с его стороны это не отменит.

Что касается концовки, то мы увидели жест матча и момент матча. Второй пункт — попадание Арды Гюлера в перекладину при попытке забить с центра поля. Ну, а первый — отеческие объятия Карло Анчелотти, в которые попал Винисиус после своей замены. Обычно скупой на эмоции тренер последовательно поддерживает свою звезду в этих скандалах, и накануне игры итальянец тоже говорил о проблеме расизма. Что до спортивных итогов, то после поражения «Жироны» от «Хетафе» (0:1) Мадрид увеличил отрыв от второго места до десяти очков.

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Германия: в шаге от рекорда Клинсманна

Футбол Германия 2023/2024 Тур 26, 16.03.2024, 17:30 Дармштадт 2 Бавария 5

«Баварии» в Дармштадте пришлось отыгрываться, и человеком, который перевернул ход игры, снова стал Кейн. Для начала Харри помог Мусиале сравнять счет. Потом — классно пробил в падении головой в эпизоде, где великолепно сыграл Киммих. Закрутив финтами головы защитникам, он не дал мячу покинуть пределы поля и исполнил результативную подачу. Да, практически сразу хозяева едва не отыгрались, и мюнхенцев спасла перекладина, но дальше все шло по сценарию Томаса Тухеля. Еще один гол Мусиалы. Потом — его пас на Гнабри, который долго лечился, а сейчас отличился во втором туре подряд. Ложка дегтя в бочке победного меда — вынужденная замена Кейна, который получил досадное повреждение. При этом он покидал поле с новым рекордом, так как никто в свой первый сезон в бундеслиге не забивал 31 мяч.

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Футбол Германия 2023/2024 Тур 26, 16.03.2024, 20:30 Хоффенхайм 0 Штутгарт 3

Насколько уверенно занимают два первых места «Байер» и «Бавария», настолько же комфортно чувствует себя на третьей строчке «Штутгарт». Тем более, в полном порядке вернувшийся с Кубка Африки и залечивший травму Гирасси. В гостях у «Хоффенхайма» снайпер швабов красивым финтом сыграл важнейшую роль в первой голевой атаке, после чего Ундав вывел на удар Мийо. А перед уходом на перерыв Гирасси классно открылся в штрафной под проникающую передачу. Ассистировал гвинейца опять же Ундав, на пару с которым они забили в этом чемпионате 36 мячей. Это повторение достижения тандема Элбер — Бобич, а до клубного рекорда Юргена Клинсманна и Карла Алльгевера остался один точный удар.

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Статистика дня

2-й раз в своей истории в полуфинал Кубка Англии вышел «Ковентри». Прошлый раз это случилось в победном турнире-1986/87.

7 раз за последние восемь сезонов серии А двузначную результативность показывал форвард «Торино» Сапата. Подобное удалось только нападающему «Лацио» Иммобиле.

10 поражений в первых 15 матча на посту главного тренера «Нанта» потерпел Жоселен Гурвеннек. Ни один тренер не достигал данной отметки столь быстро.

14 сухих матчей к 29 туру итальянского чемпионата у «Торино» не было с сезона-1991/92.

23 очка набрал «Аугсбург» в матчах, где он уступал в счете. Еще шесть баллов, и удастся повторить рекорд «Байера» в сезоне-1999/00 (29 волевых очков).