Радиковский признан лучшим игроком 4-го тура футбольного чемпионата Беларуси

В победном гостевом поединке с «Ислочью» 18-летний российский нападающий дзержинского «Арсенала» забил два мяча и принес своей команде первую викторию в нынешнем первенстве — 2:0. Сейчас у «Арсенала» 5 очков и 6-я позиция в турнирной таблице.



Автором самого красивого гола минувшего уик-энда стал камерунский нападающий «Немана» Леонард Гвет. На 29-й минуте встречи в Могилеве он эффектным ударом в падении открыл счет в игре с «Днепром», что помогло гродненской команде добыть четвертую победу подряд.



После четырех туров таблицу 34-го национального первенства возглавляют «Неман» и мозырская «Славия», у которых по 12 очков из 12 возможных. Вслед за ними идет брестское «Динамо» — 10 баллов, у «Торпедо-БелАЗа» 9 очков, чемпионы страны футболисты минского «Динамо» набрали 8 очков.



Бомбардирскую гонку возглавляет Павел Чикида («Славия»), забивший 5 мячей.



В следующем туре встречаются: