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22:56 (мск), источник: БЕЛТА

Радиковский признан лучшим игроком 4-го тура футбольного чемпионата Беларуси

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дмитрий Радиковский признан лучшим игроком 4-го тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Арсенал Д
НеманЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
Источник: АБФФ

В победном гостевом поединке с «Ислочью» 18-летний российский нападающий дзержинского «Арсенала» забил два мяча и принес своей команде первую викторию в нынешнем первенстве — 2:0. Сейчас у «Арсенала» 5 очков и 6-я позиция в турнирной таблице.

Автором самого красивого гола минувшего уик-энда стал камерунский нападающий «Немана» Леонард Гвет. На 29-й минуте встречи в Могилеве он эффектным ударом в падении открыл счет в игре с «Днепром», что помогло гродненской команде добыть четвертую победу подряд.

После четырех туров таблицу 34-го национального первенства возглавляют «Неман» и мозырская «Славия», у которых по 12 очков из 12 возможных. Вслед за ними идет брестское «Динамо» — 10 баллов, у «Торпедо-БелАЗа» 9 очков, чемпионы страны футболисты минского «Динамо» набрали 8 очков.

Бомбардирскую гонку возглавляет Павел Чикида («Славия»), забивший 5 мячей.

В следующем туре встречаются:

  • 19 апреля. «Сморгонь» — «Гомель», БАТЭ — «Днепр»;
  • 20 апреля. «Минск» — «Нафтан», «Арсенал» — «Шахтер», «Славия» — «Динамо» (Брест);
  • 21 апреля. «Слуцк» — «Ислочь», «Динамо» (Минск) — «Торпедо-БелАЗ», «Неман» — «Витебск».

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