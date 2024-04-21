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Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
18:16 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» и «Торпедо-БелАЗ» разошлись без забитых мячей в чемпионате Беларуси

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятый поединок 5-го тура футбольного чемпионата Беларуси завершился вничью, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо Мн
Торпедо-БелАЗЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
Источник: БЕЛТА

Первую половину гостевой встречи с минским «Динамо» жодинские торпедовцы провели очень активно, создали несколько отличных моментов для взятия ворот минчан, но мяч так и не попал в цель. После перерыва чемпионы Беларуси активизировались, больше атаковали, но ни им, ни их соперникам отличиться не удалось — ничья 0:0.

Результаты остальных матчей этого тура: «Славия» (Мозырь) — «Динамо» (Брест) — 1:1, «Сморгонь» — «Гомель» — 2:2, «Минск» — «Нафтан» (Новополоцк) — 1:1, «Арсенал» (Дзержинск) — «Шахтер» (Солигорск) — 2:0, БАТЭ (Борисов) — «Днепр» (Могилев) — 1:1, «Слуцк» — «Ислочь» (Минский район) — 1:3.

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