Минское «Динамо» и «Торпедо-БелАЗ» разошлись без забитых мячей в чемпионате Беларуси

Первую половину гостевой встречи с минским «Динамо» жодинские торпедовцы провели очень активно, создали несколько отличных моментов для взятия ворот минчан, но мяч так и не попал в цель. После перерыва чемпионы Беларуси активизировались, больше атаковали, но ни им, ни их соперникам отличиться не удалось — ничья 0:0.



Результаты остальных матчей этого тура: «Славия» (Мозырь) — «Динамо» (Брест) — 1:1, «Сморгонь» — «Гомель» — 2:2, «Минск» — «Нафтан» (Новополоцк) — 1:1, «Арсенал» (Дзержинск) — «Шахтер» (Солигорск) — 2:0, БАТЭ (Борисов) — «Днепр» (Могилев) — 1:1, «Слуцк» — «Ислочь» (Минский район) — 1:3.