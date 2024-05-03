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3 мая, источник: БЕЛТА

БАТЭ и «Ислочь» сыграли вничью в чемпионате Беларуси

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ не удержали победу в домашнем матче чемпионата Беларуси с «Ислочью», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Ислочь
БАТЭЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
Источник: ФК БАТЭ

В конце первого тайма сегодняшней встречи в Борисове Олег Никифоренко вывел хозяев вперед, а на исходе часа игрового времени Александр Шестюк восстановил равновесие в счете — 1:1. Борисовчане не выигрывают уже шесть туров подряд.

В первом сегодняшнем поединке футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» добыли волевую викторию в гостях у «Минска» благодаря голевому дублю Максима Скавыша — 2:1.

Результаты других встреч: «Динамо» (Минск) — «Витебск» — 1:1, «Неман» (Гродно) — «Шахтер» (Солигорск) — 1:0, «Сморгонь» — «Днепр» (Могилев) — 0:0.

Заключительные игры 7-го тура пройдут завтра: «Нафтан» (Новополоцк) — «Гомель», «Слуцк» — «Славия» (Мозырь), «Арсенал» (Дзержинск) — «Динамо» (Брест).

Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Славия» — 16 очков (6 матчей), «Торпедо-БелАЗ» — 16 (7), «Неман» — 15 (7), «Динамо» (Минск) — 13 (7), «Динамо» (Брест) — 12 (6).

БАТЭ
1:1
Первый тайм: 0:0
Ислочь
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