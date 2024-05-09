Дрос признан лучшим игроком апреля футбольного чемпионата Беларуси, Биончик — лучший тренер

В четырех апрельских матчах 26-летний молдавский полузащитник мозырской «Славии» был одним из лидеров команды, забив два гола. В этих поединках мозыряне одержали три виктории и один раз сыграли вничью.



Наставник «Славии» Иван Биончик признан лучшим тренером второго весеннего месяца. Сейчас в активе его команды 16 очков, и она вместе с жодинскими торпедовцами возглавляет турнирную таблицу 34-го национального первенства.



Автором самого красивого гола апреля стал Леонард Гвет из гродненского «Немана». В гостевом поединке 4-го тура с могилевским «Днепром» он открыл счет эффектным ударом в падении через себя. Потом 21-летний камерунский нападающий забил еще один мяч и «Неман» выиграл с результатом 2:0.



После 7 туров положение в группе лидеров чемпионата Беларуси таково: «Славия» — 16 очков, «Торпедо-БелАЗ» — 16, «Динамо» (Брест) — 15, «Неман» — 15, «Динамо» (Минск) — 13.



Список лучших бомбардиров возглавляют Михаил Гордейчук («Динамо», Брест), Павел Чикида («Славия») и Джуниор Эффаге («Гомель»), забившие по 5 мячей.



В следующем туре встречаются:



10 мая

«Витебск» — «Сморгонь», «Днепр» — «Минск»



11 мая

«Арсенал» (Дзержинск) — «Слуцк», «Шахтер» (Солигорск) — БАТЭ (Борисов), «Динамо» (Брест) — «Гомель»



12 мая

«Ислочь» (Минский район) — «Динамо» (Минск), «Торпедо-БелАЗ» — «Нафтан» (Новополоцк), «Славия» — «Неман».