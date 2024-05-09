Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Аталанта
Марсель
Футбол. Еврокубки
22:00
Байер
Рома
Футбол. Еврокубки
22:00
Олимпиакос П
Астон Вилла
Футбол. Первая лига
8.05
Динамо Мх
Химки
Футбол. Еврокубки
8.05
Брюгге
Фиорентина
Футбол. Еврокубки
8.05
Реал
Бавария
Все события
Футбол. Беларусь. Высшая лига. Последние результаты
4.05
Арсенал Д
Динамо Брс
4.05
Нафтан
Гомель
4.05
Слуцк
Славия М
3.05
БАТЭ
Ислочь
3.05
Минск
Торпедо-БелАЗ
2.05
Динамо Мн
Витебск
2.05
Неман
Шахтер С
1.05
Сморгонь
Днепр-Могилев
Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
12:55 (мск), источник: БЕЛТА

Дрос признан лучшим игроком апреля футбольного чемпионата Беларуси, Биончик — лучший тренер

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кристиан Дрос признан лучшим игроком чемпионата Беларуси в апреле. Таков результат традиционного опроса журналистов ведущих белорусских СМИ, который проводит ассоциация «Белорусская федерация футбола», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Чемпионат Беларуси: таблица и календарь
Источник: БЕЛТА

В четырех апрельских матчах 26-летний молдавский полузащитник мозырской «Славии» был одним из лидеров команды, забив два гола. В этих поединках мозыряне одержали три виктории и один раз сыграли вничью.

Наставник «Славии» Иван Биончик признан лучшим тренером второго весеннего месяца. Сейчас в активе его команды 16 очков, и она вместе с жодинскими торпедовцами возглавляет турнирную таблицу 34-го национального первенства.

Автором самого красивого гола апреля стал Леонард Гвет из гродненского «Немана». В гостевом поединке 4-го тура с могилевским «Днепром» он открыл счет эффектным ударом в падении через себя. Потом 21-летний камерунский нападающий забил еще один мяч и «Неман» выиграл с результатом 2:0.

После 7 туров положение в группе лидеров чемпионата Беларуси таково: «Славия» — 16 очков, «Торпедо-БелАЗ» — 16, «Динамо» (Брест) — 15, «Неман» — 15, «Динамо» (Минск) — 13.

Список лучших бомбардиров возглавляют Михаил Гордейчук («Динамо», Брест), Павел Чикида («Славия») и Джуниор Эффаге («Гомель»), забившие по 5 мячей.

В следующем туре встречаются:

10 мая
«Витебск» — «Сморгонь», «Днепр» — «Минск»

11 мая
«Арсенал» (Дзержинск) — «Слуцк», «Шахтер» (Солигорск) — БАТЭ (Борисов), «Динамо» (Брест) — «Гомель»

12 мая
«Ислочь» (Минский район) — «Динамо» (Минск), «Торпедо-БелАЗ» — «Нафтан» (Новополоцк), «Славия» — «Неман».

Читайте также от «БЕЛТА»
Рецепт тонкой итальянской пиццы
Простой рецепт шарлотки с яблоками
Творожно-шоколадный десерт с бананом
Простой куриный бульон для вашего здоровья
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь