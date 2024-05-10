Килиан Мбаппе объявил об уходе из «Пари Сен-Жермен»
Нападающий сборной Франции сообщил, что не будет продлевать контракт, который истекает в конце сезона.
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Нападающий сборной Франции сообщил, что не будет продлевать контракт, который истекает в конце сезона.
ПАРИЖ, 10 мая. /ТАСС/. Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе покинет французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» по окончании сезона. Об этом игрок сообщил на своей странице в X.
«Я всегда говорил, что сообщу вам, когда придет время, — сказал Мбаппе. — Хочу объявить вам всем, что это мой последний год в ПСЖ. Я не буду продлевать контракт, и мое приключение подойдет к концу в течение нескольких недель. Я проведу свой последний матч на “Парк де Пренс” в воскресенье».
Мбаппе 25 лет, он выступает за ПСЖ с лета 2017 года. В составе команды футболист стал пятикратным чемпионом Франции, трехкратным обладателем кубка и суперкубка страны, дважды победил в Кубке лиги. До этого игрок выступал за «Монако», вместе с которым также выиграл чемпионат Франции. Вместе со сборной Франции Мбаппе выиграл чемпионат мира 2018 года в России и завоевал серебряную медаль мирового первенства 2022 года в Катаре, на котором стал лучшим бомбардиром с восемью голами. В 2021 году в составе национальной команды форвард стал победителем Лиги наций.
15 февраля агентство RMC Sport сообщило, что Мбаппе покинет ПСЖ по окончании нынешнего сезона. Отмечалось, что игрок сообщил о своем решении президенту французского клуба. По информации Marca, в тот день Мбаппе также заявил ему о соглашении с испанским «Реалом». Игрок перейдет в мадридский клуб летом 2024 года в статусе свободного агента. По информации Marca, Мбаппе подпишет контракт с «Реалом» до конца сезона-2028/29.