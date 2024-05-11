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16:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Макрон высказался об уходе Мбаппе из ПСЖ

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался об уходе футболиста Килиана Мбаппе из «Пари Сен-Жермен». Его слова приводит Huffpost.

ПСЖ
ФранцияЧемпионат Франции: таблица и календарь
Источник: Reuters

«Я рассчитываю на то, что “Реал Мадрид” отпустит Килиана на Олимпийские игры и что он сможет приехать и сыграть со сборной Франции», — понадеялся глава Франции.

10 мая Мбаппе объявил об уходе из ПСЖ по окончании сезона. При этом форвард не назвал новую команду. 19 февраля Marca сообщала о договоренности француза с мадридским «Реалом».

Мбаппе — чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции, победитель Лиги наций, а также шестикратный чемпион Франции в составе ПСЖ и «Монако». Трансферная стоимость 25-летнего футболиста оценивается в 180 миллионов евро.

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