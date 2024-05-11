Макрон высказался об уходе Мбаппе из ПСЖ

«Я рассчитываю на то, что “Реал Мадрид” отпустит Килиана на Олимпийские игры и что он сможет приехать и сыграть со сборной Франции», — понадеялся глава Франции.

10 мая Мбаппе объявил об уходе из ПСЖ по окончании сезона. При этом форвард не назвал новую команду. 19 февраля Marca сообщала о договоренности француза с мадридским «Реалом».