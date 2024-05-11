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19:27 (мск), источник: БЕЛТА

Дзержинский «Арсенал» прервал серию поражений в чемпионате Беларуси по футболу

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередные встречи 8-го тура проходят на футбольном чемпионате Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Арсенал Д
СлуцкЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
Источник: БЕЛТА

В первом сегодняшнем матче дзержинский «Арсенал» после двух поражений подряд одолел в Борисове футболистов «Слуцка» с минимальным перевесом в счете — 1:0. Победный мяч на 27-й минуте игры забил Юрий Ловец.

Позже в Солигорске местный «Шахтер» встретится с борисовским БАТЭ, а в Бресте «Динамо» сыграет с футболистами «Гомеля».

Вчера футболисты «Витебска», которые не проигрывали на протяжении пяти туров, уступили у себя дома «Сморгони» — 0:1, а могилевский «Днепр» на своей арене разошелся миром с футболистами «Минска» — 1:1.

Заключительные матчи 8-го тура состоятся завтра. Центральным станет поединок в Мозыре, где «Славия» примет гродненский «Неман». В Жодино «Торпедо-БелАЗ» сыграет с новополоцким «Нафтаном», а в Молодечно футболисты «Ислочи» будут соперничать с минским «Динамо».

Сейчас положение в группе лидеров таково: «Славия» — 16 очков, «Торпедо-БелАЗ» — 16, «Динамо» (Брест) — 15, «Неман» — 15.

Арсенал Д
1:0
Первый тайм: 0:0
Слуцк
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