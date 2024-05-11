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11 мая, источник: БЕЛТА

Брестское «Динамо» и «Гомель» сыграли вничью в чемпионате Беларуси

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестское «Динамо» не удержало победу над «Гомелем» в чемпионате Беларуси, сыграв вничью — 1:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо Брс
ГомельЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
Источник: БЕЛТА

В домашнем поединке 8-го тура брестчане вышли вперед в середине первого тайма после удара Егора Корцова, а после перерыва габонский форвард гостей Джуниор Эффаге сравнял результат. Это его 6-й гол и он возглавил бомбардирскую гонку нынешнего первенства.

В Солигорске борисовский БАТЭ после шести встреч без побед выиграл у «Шахтера» со счетом 3:1. Голевой дубль оформил 19-летний полузащитник борисовчан Данила Жульпа.

Результаты других встреч: «Арсенал» (Дзержинск) — «Слуцк» — 1:0, «Витебск» — «Сморгонь» — 0:1, «Днепр» (Могилев) — «Минск» — 1:1.

Завтра состоятся заключительные поединки 8-го тура. Центральным станет поединок в Мозыре, где «Славия» примет гродненский «Неман». В Жодино «Торпедо-БелАЗ» сыграет с новополоцким «Нафтаном», а в Молодечно футболисты «Ислочи» будут соперничать с минским «Динамо».

Сейчас положение в группе лидеров таково: «Славия» — 16 очков, «Торпедо-БелАЗ» — 16, «Динамо» (Брест) — 16, «Неман» — 15, «Динамо» (Минск) — 13.

Динамо Брс
1:1
Первый тайм: 0:0
Гомель
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