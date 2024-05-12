«Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» и вернулся на первое место в таблице АПЛ

Игра прошла на на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Пол Тирни. Стартовый свисток прозвучал в 18:30 по московскому времени. Игра закончилась победой гостей со счётом 1:0.

Таким образом, «Арсенал» набрал 86 очков за 37 матчей в чемпионате Англии. Лондонский клуб вернулся на первое место в турнирной таблице. «Манчестер Сити» располагается на втором месте, имея на своём счету 85 очков. При этом у «горожан» на одну игру меньше. «Манчестер Юнайтед», у которого 54 очка, идёт восьмым.