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20:41 (мск), источник: Чемпионат.com

«Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» и вернулся на первое место в таблице АПЛ

12 мая состоялся матч 37-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ), в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Арсенал».

Манчестер Юнайтед
АрсеналЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: Reuters

Игра прошла на на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Пол Тирни. Стартовый свисток прозвучал в 18:30 по московскому времени. Игра закончилась победой гостей со счётом 1:0.

Автором единственного гола стал Леандро Троссард. Нападающий лондонского клуба отличился на 20-й минуте.

Таким образом, «Арсенал» набрал 86 очков за 37 матчей в чемпионате Англии. Лондонский клуб вернулся на первое место в турнирной таблице. «Манчестер Сити» располагается на втором месте, имея на своём счету 85 очков. При этом у «горожан» на одну игру меньше. «Манчестер Юнайтед», у которого 54 очка, идёт восьмым.

Манчестер Юнайтед
0:1
Первый тайм: 0:1
Арсенал
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