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22:25 (мск), источник: БЕЛТА

Жодинские торпедовцы вышли в лидеры футбольного чемпионата Беларуси

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» победили новополоцкий «Нафтан» и вышли в лидеры чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Торпедо-БелАЗ
НафтанЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
Источник: БЕЛТА

В самом начале встречи в Жодино Роман Папарига вывел новополочан вперед, но удержать победу гостям не удалось. Незадолго до перерыва Антон Ковалев восстановил паритет, а в конце поединка Илья Василевич принес победу торпедовцам — 2:1.

В центральном поединке 8-го тура гродненский «Неман» обыграл в Мозыре местную «Славию» — 1:0. Победный мяч на 69-й минуте встречи забил Павел Савицкий. Действующие чемпионы страны футболисты минского «Динамо» победили в Молодечно «Ислочь» благодаря голу Павла Седько в начале второго тайма — 1:0.

Результаты остальных встреч 8-го тура: «Витебск» — «Сморгонь» — 0:1, «Днепр» (Могилев) — «Минск» — 1:1, «Арсенал» (Дзержинск) — «Слуцк» — 1:0, «Шахтер» (Солигорск) — БАТЭ (Борисов) — 1:3, «Динамо» (Брест) — «Гомель» — 1:1.

Список лучших бомбардиров возглавляет габонский нападающий гомельчан Джуниор Эффаге, забивший 6 мячей.

Положение в лидирующей группе после 8 туров: «Торпедо-БелАЗ» — 19 очков, «Неман» — 18, «Динамо» (Брест) — 16, «Динамо» (Минск) — 16, «Славия» — 16.

В следующем туре встречаются:
16 мая
«Сморгонь» — «Ислочь»

17 мая
«Слуцк» — «Динамо» (Брест), БАТЭ — «Славия»

18 мая
«Нафтан» — «Днепр», «Минск» — «Витебск», «Гомель» — «Торпедо-БелАЗ»

19 мая
«Динамо» (Минск) — «Шахтер», «Неман» — «Арсенал».

Торпедо-БелАЗ
2:1
Первый тайм: 0:0
Нафтан
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