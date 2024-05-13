В «ПСЖ» опровергли информацию о драке Мбаппе с президентом клуба Аль-Хелаифи | Источник: Спорт-Экспресс

Ранее появилась информация о том, что функционер хотел выяснить, почему футболист не упомянул его в своем прощальном видео. Отмечалось, что для разговора француз и Аль-Хелаифи ушли в отдельное помещение, из которого доносились крики и звуки борьбы.

«Прискорбно видеть, что сегодня днем распространилось еще больше фейковых новостей. Никакой стычки не было. Президент и Килиан регулярно встречались перед матчами, чтобы договориться об уходе Мбаппе в конце сезона. Все встречи были конструктивными и уважительными, в том числе перед прошлым матчем», — заявили в клубе.