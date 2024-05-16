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Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
21:30 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Сморгони» и «Ислочи» сыграли вничью в чемпионате Беларуси

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги проходят стартовые встречи 9-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сморгонь
ИслочьЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
Источник: БЕЛТА

В первом сегодняшнем поединке финалисты Кубка Беларуси футболисты «Ислочи» выигрывали в гостях у «Сморгони» после гола Александра Шестюка, но не смогли довести дело до победы. На 85-й минуте игры Альберт Копытич спас хозяев от поражения — 1:1.

Завтра футболисты «Слуцка» сыграют у себя дома с брестским «Динамо», а в Борисове местный БАТЭ встретится с мозырской «Славией». Еще три встречи состоятся в субботу, 18 мая. Лидеры первенства футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» сыграют в гостях с «Гомелем», в Новополоцке «Нафтан» будет соперничать с могилевским «Днепром», а «Минск» примет на своем поле «Витебск». В последнем матче 9-го тура действующий чемпион страны минское «Динамо» 19 мая сыграет на своей арене с солигорским «Шахтером».

После восьми туров положение в лидирующей группе таково: «Торпедо-БелАЗ» — 19 очков, «Неман» — 18, «Динамо» (Брест) — 16, «Славия» — 16, «Динамо» (Минск) — 16.

Список лучших бомбардиров возглавляет габонский нападающий «Гомеля» Джуниор Эффаге, забивший шесть мячей.

Сморгонь
1:1
Первый тайм: 0:0
Ислочь
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