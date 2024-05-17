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19:22 (мск), источник: ТАСС

Футбольный клуб «Ювентус» объявил об уходе Аллегри с поста главного тренера команды

ТАСС, 17 мая. Итальянец Массимилиано Аллегри отправлен в отставку с поста главного тренера туринского футбольного клуба «Ювентус». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

ЮвентусЧемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: AP 2023

«Ювентус» сообщает об освобождении Аллегри от должности главного тренера команды. Увольнение было вызвано определенным поведением во время и после финального матча Кубка Италии, которое клуб счел несовместимым со своими ценностями«, — говорится в сообщении “Ювентуса”.

В текущем сезоне Аллегри привел «Ювентус» к победе в Кубке Италии, в финале команда 15 мая со счетом 1:0 обыграла «Аталанту». Во время матча Аллегри критиковал судейство, а во время награждения в агрессивной форме общался с представителями руководства клуба. После финальной игры тренер оскорбил директора итальянской газеты Tuttosport.

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Аллегри 56 лет, он тренировал «Ювентус» с 2021 года, ранее он возглавлял туринцев с 2014 по 2019 год. За два тура до конца текущего чемпионата Италии «Ювентус» занимает четвертое место в чемпионате страны. Под руководством Аллегри «Ювентус» пять раз становился чемпионом Италии (2015−2019), пять раз выигрывал кубок страны (2015−2018, 2024) и дважды выходил в финал Лиги чемпионов (2015, 2017).

Ранее Аллегри тренировал СПАЛ, «Сассуоло», «Кальяри» и «Милан», с которым в 2011 году стал чемпионом и обладателем Суперкубка Италии.

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