Футбольный клуб «Ювентус» объявил об уходе Аллегри с поста главного тренера команды

«Ювентус» сообщает об освобождении Аллегри от должности главного тренера команды. Увольнение было вызвано определенным поведением во время и после финального матча Кубка Италии, которое клуб счел несовместимым со своими ценностями«, — говорится в сообщении “Ювентуса”.

В текущем сезоне Аллегри привел «Ювентус» к победе в Кубке Италии, в финале команда 15 мая со счетом 1:0 обыграла «Аталанту». Во время матча Аллегри критиковал судейство, а во время награждения в агрессивной форме общался с представителями руководства клуба. После финальной игры тренер оскорбил директора итальянской газеты Tuttosport.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456248833&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Аллегри 56 лет, он тренировал «Ювентус» с 2021 года, ранее он возглавлял туринцев с 2014 по 2019 год. За два тура до конца текущего чемпионата Италии «Ювентус» занимает четвертое место в чемпионате страны. Под руководством Аллегри «Ювентус» пять раз становился чемпионом Италии (2015−2019), пять раз выигрывал кубок страны (2015−2018, 2024) и дважды выходил в финал Лиги чемпионов (2015, 2017).