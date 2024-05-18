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01:35 (мск), источник: Lenta.Ru

14-летний аргентинец побил рекорд Марадоны

Аргентинец Матео Аполонио побил рекорды Диего Марадоны и Серхио Агуэро, дебютировав за взрослую команду «Депортиво Риестра» в 14-летнем возрасте. Об этом сообщает TyC Sports.

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Аполонио вышел на поле на 84‑й минуте в матче ⅛ финала Кубка Аргентины против «Ньюэллс Олд Бойз» — бывшей команды Лионеля Месси. Диего Марадона впервые сыграл в профессиональном клубе «Архентинос Хуниорс» за 10 дней до своего 16-летия, а Серхио Агуэро дебютировал в «Индепендьенте», когда ему было 15 лет и 35 дней.

Появление 14-летнего Аполонио не помогло «Депортиво» спастись от вылета из Кубка Аргентины. Его команда уступила «Ньюэллс Олд Бойз» со счетом 0:1.

Ранее самым молодым клубом Европы был признан белорусский «Минск». Средний возраст его футболистов равен 21,1 года.

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