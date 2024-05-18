14-летний аргентинец побил рекорд Марадоны

Аполонио вышел на поле на 84‑й минуте в матче ⅛ финала Кубка Аргентины против «Ньюэллс Олд Бойз» — бывшей команды Лионеля Месси. Диего Марадона впервые сыграл в профессиональном клубе «Архентинос Хуниорс» за 10 дней до своего 16-летия, а Серхио Агуэро дебютировал в «Индепендьенте», когда ему было 15 лет и 35 дней.