Брестское «Динамо» победило футболистов «Слуцка» в матче чемпионата Беларуси

Голевой дубль в этой встрече оформил Егор Корцов, по одному мячу у победителей забили Илья Колпачук и Оладойе Адевале. У хозяев отличился Илья Дубинец.



Вчера гродненская дружина одолела на своем поле дзержинский «Арсенал» — 1:0 и вышла на первое место в турнирной таблице. Футболисты «Сморгони» у себя дома сыграли вничью с «Ислочью» — 1:1.



Завтра пройдут еще три матча. Футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» встретятся на выезде с «Гомелем», в Новополоцке «Нафтан» будет соперничать с могилевским «Днепром», а «Минск» примет на своем поле «Витебск». В воскресенье, 19 мая, в заключительном матче 9-го тура действующий чемпион страны минское «Динамо» сыграет на своей арене с солигорским «Шахтером».



Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Неман» — 21 очко (9 матчей), «Торпедо-БелАЗ» — 19 (8), «Динамо» (Брест) — 19 (9), «Славия» — 16 (8), «Динамо» (Минск) — 16 (8).